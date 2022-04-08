139校停課「疫情3年卻無標準」　鄉民砲轟：不如直接放暑假

▲孩子在家，該由誰照顧也令家雙薪家庭很頭疼。（示意圖／記者李毓康攝）



網搜小組／劉維榛報導

自4月本土每天確診皆破百例，昨（7）日更是出現382人染疫，累計全台有15縣市、139校全校停課或部分班級停課或採遠距授課（不斷更新請點），而指揮官陳時中坦言，停課標準太嚴格，承諾下週指揮中心會議定案。對此，鄉民痛批停課亂象，更不滿中央標準慢半拍，「這樣停不如直接放暑假！」

陳時中昨日指出，持續大規模停課會影響小朋友受教權，將檢討停課標準，縮小匡列範圍，預計下週指揮中心會議定案，可能會用快篩來取代停課，「快篩結果如果很多人染疫只好停，但沒有就沒必要停。」另外，台北市教育局7日指出，為因應疫情，倘若台北市有4個行政區皆達到三分之一學校全校停課，就會考慮台北市全市停課。

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▲全台139校大停課。（圖／記者沈繼昌翻攝）



對於疫情停課沒標準，更讓家長們頭疼又崩潰，對此有鄉民在PTT砲轟「停課註冊費退嗎」、 「滾動式標準、時空背景標準」、「這樣停不如直接放暑假」、「標準早就該訂好吧，不是幾十間學校停了才發現這樣好像不行」、「疫情三年才打算來訂標準」、「放寬，呵呵，讓各縣市無所適從」、「一個國家級指揮官跟看熱鬧的鄉民一樣」、「大專停課了，學生還不是到處社交到處跑？根本無用」。

不少人也憂心點出，停課嚴重影響學生的學習力，「遠端學生根本沒在上課，到學校還要再銜接一次，整個學生的M型社會就跑出來了，真的很可悲」、「家庭環境比較差的，用家長不好的手機看小螢幕上課，效果超級爛...真的對這些人很不公平」。

▼鄉民嗆，不如直接放暑假。（圖／翻攝PTT）

