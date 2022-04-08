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接到疫調！他心虛「那天我…翹課」衛生局超開心　1句全場笑噴

▲躺在床上滑手機。（圖／記者許宥孺攝）

▲原PO友人翹課，意外避開和確診者足跡重疊。（示意圖／記者許宥孺攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

本土疫情大爆發，更延燒到校園內，不少學校都出現確診者，若足跡重疊的師生自然要被匡列。不過，就有網友發文，說友人接到衛生局的疫調電話，要確認是否有出席某堂課程，結果友人秒心虛，因為「那天……我……翹課」。沒想到，衛生局人員卻超開心，「太好了，還好你翹課」，讓網友都笑翻。

這位網友在《Dcard》發文「衛生局：『太好了，還好你翹課』」，分享朋友親身經歷，「他說接到衛生局人員的電話，『請問你有沒有出席X月X日的XXX課？』」，友人聽到後，就回覆「沒欸，那天……我……翹課」，還越講越小聲，相當心虛的感覺。

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「結果衛生局的人超開心『太好了，還好你翹課！』」，出乎意料的反應和回覆，讓「覺得被鼓勵」的友人也呆了一下，愣愣地回，「蛤……喔好！」原來是因為該堂課剛好有確診者足跡，要匡列有出席的師生，友人就因為翹課逃過一劫。

▲▼滑手機、男友、老公、低頭族。（圖／記者許力方攝）

▲聽到原PO友人翹課，疫調人員笑呼「太好了！」（示意圖／記者許力方攝）

貼文讓許多人直笑，「太棒了！逃過一劫哈哈」、「一個無心插柳柳橙汁！第一次蹺課被稱讚」、「如果我還在讀書的話，我一定是防疫大使」、「翹課的新說法：明天要不要一起防疫」、「真的因禍得福」、「翹課翹得天時地利人和」、「太好了！最壞的好孩子」、「那由衷感到開心的既視感，電訪結果完全可以速速結案。」

話題還釣出一群翹課生，「我也是三天沒去上課，直接避過足跡重疊」、「之前也是我們班有人確診，結果我剛好那天翹課」、「之前學校有人確診，我也翹課……大家都問我說『欸啊你去哪裡？』我『翹課……睡過頭就繼續睡了……』。」也有人一臉委屈，「我講了我翹課（我真的沒去），怎麼還是10天？」

原PO也在文中指出，分享出來不是鼓勵翹課，只是覺得很有趣，更強調配合疫調的重要性，「疫調還是要老實說喔！」畢竟萬一有中但沒有講，反而會造成防疫破洞，「不要怪得病的人，沒人會故意得病，大家一起防疫，一起度過難關吧！」

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