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女士官Ct值11.6！無症狀確診險入營區　連假4天足跡遍及3縣市

▲案25350居住北港鎮，連假期間大多在外縣市遊玩再搭乘客運返回雲林縣，北港鎮清潔隊前往客運站清消。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲案25350女性士官居住北港鎮，連假期間大多在外縣市遊玩再搭乘客運返回雲林縣，北港鎮清潔隊前往客運站清消。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

中央流行疫情指揮中心今（6）日公布國內確診281例本土病例，創下今年度人數最多，雲林縣確診個案為1例案25350日是一名「女性士官」，其休完四天假後於4月5日晚間回營在大門口快篩出陽性，送檢PCR陽性為「無症狀確診」，收治於縣內醫院治療。

雲林縣政府今直播說明縣內本土及境外移入案例，案25350為女士官，據了解，她剛從北部營區下基地至斗六大埔營區，4月5日晚間8時許收假，與同袍共乘車輛回營報到，於營區大門口快篩檢出陽性，隨即轉往醫院採檢PCR仍呈陽性確診，已收治醫院隔離病房治療，由於是無症狀確診，且Ct值僅11.6病毒量相當高，一但進入營區，恐將造成另一個恐怖傳播鍊。

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▲雲林縣政府衛生局局長曾春美今公布案25350確診狀況及足跡。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

案25350女士官確診資訊，其匡列居家隔離修正為18人。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

案25350居住北港鎮，連假期間大多在外縣市遊玩，4月1日18:30-20:30於和牛燒肉牛若丸-台中店 用餐；20:55 台中客運朝馬站搭客運於北港華勝路新街站下車，步行前往附近便利商店購物5分鐘後返家。

4月2日於嘉義市遊玩，停留地點為林聰明沙鍋魚頭(光華店)、亞尼克(嘉義中山店)、嘉義壺豆花，均為外帶使用且有戴口罩及落實實聯制；4月3日11:36-13:00於小旬湯-樂農鑄鐵鍋與親友用餐，用餐期間未佩戴口罩，14:00-15:30前往台南市後壁區2022台灣國際蘭展。

▲案25350居住北港鎮，連假期間大多在外縣市遊玩再搭乘客運返回雲林縣，北港鎮清潔隊前往客運站清消。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲案25350女性士官4月1日下午於台中用餐足跡（紅匡處）。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

4月4日於北港鎮愛國街住家未出門。4月5日晚間由同仁搭載返回職場，於大門口快篩陽性，再至醫院採檢PCR確診安排收治負壓隔離病房。

▲案25350居住北港鎮，連假期間大多在外縣市遊玩再搭乘客運返回雲林縣，北港鎮清潔隊前往客運站清消。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲案25350女性士官4月2、3日下午嘉義市用餐足跡。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

衛生局說明，根據疫調指引發病日的前4天具傳染力，故案25350疫調從4月5日確診始算起往前推至4月1日，因案25350所匡列之居家隔離為18人，多為家人及同事，針對其外出搭乘客運部分，雲林縣衛生局已通知客運公司，提供旅客實聯資料，並逐步調查通知。

▲雲林縣政府衛生局局長曾春美今公布案25350確診狀況及足跡。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲案25350女性士官4月1日至5日於雲林縣境內足跡。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

衛生局表示，今起實行擴大篩檢，曾在高風險地區活動或有接觸史者，可攜帶健保卡至林內、古坑、土庫、二崙、麥寮、水林等衛生所，及成大斗六分院、雲林基督教醫院、若瑟醫院、中國醫藥大學北港附設醫院接受抗原快篩；另台大雲林、成大斗六、雲林基督教、若瑟、雲林長庚及中國醫北港附設醫院提供PCR篩檢。

▲案25350居住北港鎮，連假期間大多在外縣市遊玩再搭乘客運返回雲林縣，北港鎮清潔隊前往客運站清消。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲北港鎮公所清潔隊於華盛路便利商店外清消情況。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲案25350女性士官，4月2日14:00-15:30前往台南市後壁區2022台灣國際蘭展。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲案25350女性士官，4月2日14:00-15:30前往台南市後壁區2022台灣國際蘭展。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►聽Podcast #我在案發現場

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