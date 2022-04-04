這爸爸有夠糟！送孩上學「違停6年」勸不聽　開車衝校門罵志工

▲雲林國小一名家長多年來常常違停馬路影響車流安全，日前遭規勸即將車開上人行道與志工起口角。（圖／民眾提供）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林斗六市雲林國小大門雙線道，平常上、放學時車流量大，校方為保持車流順暢及學童安全，規劃讓家長接送孩子的轎車和機車劃分前、後校門分流，但卻有一名家長6年來不僅不遵守校方接送規劃，更違停馬路影響車流安全。該名家長上週再度違停遭人拍照，竟直接駕車衝到校門口斥罵校方，嚇壞其他家長。

4月1日上午7時許，雲林國小一名李姓家長送孩子到校上學，將車輛違停後逕自離車前往車道對面買早餐，校方導護志工上前規勸遭無視後拍下違停照片，李姓家長見狀大怒，直接將車輛停在校門口，衝入校園大聲斥罵，讓正要送孩子上學的家長與學童都嚇一大跳，導護志工及學務主任上前攔阻後，李姓家長一人對上眾人起了口角，最後志工媽媽正要報警時才上車離開。

▲雲林國小一名家長多年來不遵守校方車輛分流接送規劃，更違停馬路影響車流安全。（圖／民眾提供）

雲林國小校長魏國賢表示，因校門前方莊敬路車流極大，為了全校千餘名學童的安全考量，校方規劃上、放學動線，由多名導護志工以及愛心媽媽協助交管。學校大門主要用來給機車族接送，校門兩側均劃設黃線，在接送時段擺放三角錐，禁止臨停以策安全；在景文路上後門則規劃給開車的家長使用，前後門車種分流，降低車多危險及保全車流順暢。

校方在公告後已一一通知各家長，家長及學童都為了安全予以配合，但這名李姓家長卻以「路不是學校的」、「別人可以停，我為什麼不能停？」等等說詞為理由，6年來我行我素，每天早上車子違停後，便到對面早餐店買自己要吃的早餐，影響交通屢勸不聽。

斗六警分局表示，警方獲報後已派員介入處理這起違停及糾紛。警方表示，校方申請上放學時間兩側路段均禁止停車，李男車違停已明顯違規，依《道路交通管理處罰條例》可處600至1200元罰款，將製單告發。

▲校方導護志工規勸李姓家長遭無視後拍下違停照片，李姓家長見狀大怒，直接將車輛停在校門口，衝入校園大聲斥罵。（圖／民眾提供）



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