快訊／1中學生遭匡列...全校停課2天　黃偉哲：防疫SOP隨時修正

▲台南市長黃偉哲說明，台南所屬學校防疫因應依新修正的COVID-19處理SOP。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市7日計有忠孝國中及崇明國小、勝利國小，安順國小、復興國小等5校有學生被匡列，受影響班級停課2天，被匡列的部分7日PCR檢測出來都是陰性，惟8日傳再新增1所國中生遭匡列，該班級停課2天。

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台南市政府7日下午召開第96次COVID-19一級指揮中心會議，由於本土案例在國內持續攀升，台南市長黃偉哲指示，持續追蹤匡列接觸個案的對象外，會中也通過教育局緊急提案，將台南市各級學校的停課標準修正，並確認通過校園確診、或師生匡列之處理SOP。

教育局長鄭新輝表示，因應嚴峻的COVID-19本土疫情，即日起，台南市所屬學校停課標準機制為，學生之家人被匡列，該學生停課2日；師生被匡列，該班停課2日；如出現確診者1人，該班停課10日，全校停課2日。

鄭新輝說，修正主要增加學生遭匡列預防性停課，學生被匡列主要是接觸確診家人，在PCR採檢結果出爐的空窗期，該班先停課2天，待學生PCR採檢結果若是陰性就恢復上課，若學生PCR採檢結果是陽性確診，該班就停課10天，全校停課2天，待PCR採檢若無增加確診其他班級恢復上課，如出現確診者2人，全校停課10日，並依中央規定持續滾動檢討修正。

市長黃偉哲表示，台南市所屬各級學校，均已成立校園應變小組，一接獲確診或匡列個案的消息，即啟動校園應變小組，依照SOP啟動預防措施、校園全面清消、配合疫情調查、課輔關懷等步驟防疫。

教育局長鄭新輝指出，依防疫SOP規定，校園也將全面清消，包括室內外環境消毒、公告暫停對外開放、加強門禁管制。並配合衛生單位進行疫調，包含班級課表、課後活動（安親/補習班、課後社團）、師生名冊，追蹤PCR篩檢結果，實施自我篩檢。同時進行課輔關懷，有同步/非同步/混成教學、確認載具與操作、每日追蹤關懷、備妥慰問物資，如載具、課後書籍、休閒用品等。

目前在4月6日、7日期間，台南市已採取預防性停課之學校有5校，包含復興國小、忠孝國中、崇明國小、東區勝利國小（含附幼）、安順國小。8日再傳新增1所國中學生被匡列，該班停課2天；黃偉哲市長提醒，更多詳細的資訊，將公布於台南市教育局網站，請學校廣為周知，讓大家有個依循的標準。

黃偉哲市長8日上午指出，這幾天台南市疫情會有增加，但包括7日、8日，案件增加都是去外地，不管是去北部或南部，或是去潛水，或者去遊玩，常常共處一室，然後口罩摘下來，不管是爸爸傳給女兒，或者是從同遊團體的人的互相感染，這個部分。市府還是希望說，在危險的時候，大家出遊的時候，千萬要注意，最好還是不要到外地去。