雲林女收假回公司門口篩檢確診！ Ct值僅11.6　4天連假北港趴走

▲雲林縣政府公布案25350確診狀況。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

結束4天連假，今（6）日中央流行疫情指揮中心公布國內新增281例本土病例，為連續6天本土破百，並創下今年新高，其中雲林縣確診個案為1例，案25350為女性，休假後於4月5日返回職場於門口快篩，檢出陽性，前往醫院PCR仍陽性，為無症狀確診；因該案家住北港，連假四天大多於北港鎮活動，均有佩戴口罩。

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▲雲林縣政府衛今公布確診個案案25350足跡。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣今日公布雲林縣確診案例一名，案25350女性30多歲 Ct值11.6，4月5日晚間收假返回工作場所，於門口快篩檢測陽性，隨後自行前往醫院採檢，採PCR結果為陽性，目前已安排於醫院隔離治療。因該案匡列居家隔離18人。

案25350家住北港鎮，連假期間有至外縣市訪友，而該案於雲林縣境內足跡為4月1日晚間搭客運於華勝路新街站下車，前往附近便利商店購物後返家；4月3日搭客運至外縣市訪友，4月4日愛國街住家未出門，4月5日晚間由同仁搭載返回職場，於大門口快篩檢出陽性，再至醫院採檢PCR確定陽性後，安排收治於縣內醫院。

▲雲林縣政府衛生局局長曾春美今公布案25350確診狀況及足跡。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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