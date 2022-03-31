面試完6年...突收人資感謝函　網全笑翻：快all in台積電

▲有網友分享自己相隔6年後，才收到人資的面試感謝信。（示意圖，非本文當事人／取自免費圖庫Unsplash）



記者隋昊志／綜合報導

參與工作面試，無論錄取與否，相信都會希望收到結果通知信，但你能接受最晚多久之後才收到通知呢？有網友分享自己在曾經前往聯電應徵職缺，但後續卻一直沒有下文，不料在相隔6年後，才突然收到面試感謝函，讓他十分錯愕。

一名網友在PTT科技板（Tech_Job）上傳一張面試感謝信截圖，自己約莫2016年時，還是一個小小的業務經理，當時覺得身為電機系畢業，應該要好好去當個工程師，而不是業務，因此跑去面試了聯電的設備工程師，但後來卻遲遲沒有收到錄取通知信，心裡也有個底應該就是沒有上。

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▲有網友分享自己相隔6年後，才收到人資的面試感謝信。（圖／翻攝自PTT）



沒想到經過6年後，原PO終於收到當時面試的回函，上面寫著「您好：本公司此次招聘人員，承蒙前來應試，無任感謝。惟錄取名額有限，難免滄海......」雖然結果未錄取，但這遲來6年的感謝函，也讓原PO好奇，是不是該禮貌回信一下。

原PO的經歷引起網友們熱議，紛紛笑說，「搞不好六年後會再回你個抱歉系統異常之類的啊」、「下一次回你就6年後了，看過星際效應嗎」、「作下功德，跟他說歐硬台積電，600賣掉」、「快all in 台積電」、「他那邊還沒有疫情 請他好好珍惜」、「真的有時空旅人是嘛」、「正在跟你email的是6年前HR啊，跨越時空愛上你沒看過?」、「你那邊還來得及all in特斯拉」、「聯電周圍有強大引力場 造成時空扭曲 信才會比較晚」、「上次面試聯電實驗室過1年才寄感謝函給我就覺得夠誇張了，這篇是過6年我也是給跪了」、「6年？缺業績也不是這樣」、「hr被困在時空迴圈中了 趕快救她啊」、「時間不同，他過了6天等於你過了6年」。