　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

本土5天飆293例「連假敢出遊？」　網揭2關鍵照樣玩：國道一定塞爆

▲▼連假最後一天爆北上車潮，預估國道五號將自中午塞到晚間才紓解。（示意圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲大家連假還會出遊嗎？資料照，與本文無關。（示意圖／記者游芳男翻攝）

記者曾筠淇／綜合報導

中央流行疫情指揮中心公布國內今新增87例本土病例，創下今年單日新高紀錄。本土病例近五天（27日起）已累計293例，清明連假「近在眼前」，就有網友詢問，國道五號還會塞車嗎？大家連假還會出遊嗎？話題引發討論，指揮官陳時中對此則表示，「我們當然也是要嚴密的監測中。」

有網友在PTT的Gossiping板上，以「所以我就說，國五還會塞車嗎」為題發文，提到他規畫這週日要出去玩，不過今天本土+87，是否大家就會改變行程，大概也不會塞車了呢？

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文曝光後，底下網友大多認為照樣塞，「明天下午就開始塞爆囉」、「從前一天晚上開始塞」、「誰知道會不會連假後加嚴？當然要先玩爆」、「根據經驗，明天中午就塞了」、「汐止+木柵、南港就塞爆了」、「一樣塞爆好嗎」、「沒塞才是奇怪」、「你放心，明天不只國五塞車」。

▲▼中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

▲指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

其中更有網友提出2關鍵，一是政府沒有禁止出遊，二是飯店恐怕不會退費，「鐵定塞，政府沒說不能出遊」、「有升級嗎？沒有嘛」、「又沒升級，照樣出門」、「沒三級就是返鄉、出遊啊」、「政府沒說不能出遊啊！搶房都搶不到咧」、「飯店早就訂好了，剩一天能退嗎」、「房間都滿了還不塞嗎」、「沒三級飯店又不給退，當然玩爆」。

稍早記者會上，有記者提問清明連假是否可能造成大爆發？對此，陳時中回應，「每一次大概在有連續假期，那就會引發人潮的移動，還有一些相關的群聚，或是聚餐、聚會，當然都會有...就是說是不是引發另外一波疫情的可能性，那我們當然也是要嚴密的監測中。」

►近五日本土確診數：

3月27日+83例
3月28日+34例
3月29日+33例
3月30日+56例
3月31日+87例

►寵毛孩必備這件超級好物！

ET快訊
快訊／初鹿牧場媽1家5口確診！　1歲兒也染疫
快訊／柯文哲脫口罩開唱！　衛生局確定要開罰了
台灣沒有要共存！陳時中揭「1數據」不放棄清零
快訊／北市確診足跡曝！　星聚點、SUKIYA、星巴克、霞海城
快訊／勒死兒女還自稱「99分媽媽」　單親媽最終判決出爐
快訊／和舞蹈老師一起吃點心確診！宜蘭爸Ct值曝　妻女急採驗
孫藝真玄彬婚禮開始！「大咖自駕出席」百萬名車排一線
快訊／台東+5足跡！　台鐵、超商、圖書館
快訊／台南確診足跡曝！　旗哥牛肉湯、三井Outlet入列
快訊／中和某公寓再增5確診！　雙和社區959人採檢出爐
快訊／高師大附小2童確診　全校1452人採檢出爐
快訊／基隆+22足跡曝！　安樂市場、銀行、廟口入列
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

初鹿牧場媽1家5口確診！新北中和娘家聚餐後發燒　1歲兒也染疫

雲林宣布提升防疫　遶境香客、陣頭人員禁止進入校園

快訊／台中嬤打過3劑參加婚宴染疫　曾接孫「幼兒園明停托一天」

關鍵在施打時機　副作用1族見「第四劑計畫」崩潰：不想再打了

和舞蹈老師一起吃點心確診！宜蘭爸Ct值僅11.5　急匡妻女採驗

不贊同台男赴烏參戰！他曝國際戰事驚險經歷：你分得出友軍嗎

快訊／台東本土+5！1男嬰也確診　足跡包含台鐵、超商、圖書館

父病重在床！醫「續命針一次一萬」不能停打　他崩潰：要救嗎？

台南確診足跡曝...新北個案3日遊　旗哥牛肉湯、三井Outlet入列

客庄券加碼抽獎送iPad、iPhone13！首波416人中獎名單出爐

「百萬凱旋」遭鬼切阿婆擊落 23歲騎士崩潰：買不到24hrs

台灣首奪「世界麵包大賽」冠軍　現場播放國歌！駐法處喊驕傲

泰國女老闆開堆高機秀操作！　下秒貨物全倒...員工看傻眼

比特犬熱情迎接雙腳剎不住　害哥慘跌在地...撞完秒開溜

蕾菈美臉「腫成豬頭」整型慘樣曝 完全認不出！粉絲直呼：像顆包子

阿金半路「屎在滾」跳車解放　騎士待轉格彎腰撿屎：好尷尬

汪小菲「就妳蹦噠歡，有完沒完」開撕　小S無辜遭罵32字大器回應

五月天慶25週年「進進出出」狂開車　代表作《說好不哭》？！阿信：我和我最後的絕望

回家了！蔡進國遺體運抵山下　失聯4天...兒女淚崩悲迎父親

女友寄貨慢吞吞他車內碎念　車門一開秒變嗲喊：寶鼻～❤

初鹿牧場媽1家5口確診！新北中和娘家聚餐後發燒　1歲兒也染疫

雲林宣布提升防疫　遶境香客、陣頭人員禁止進入校園

快訊／台中嬤打過3劑參加婚宴染疫　曾接孫「幼兒園明停托一天」

關鍵在施打時機　副作用1族見「第四劑計畫」崩潰：不想再打了

和舞蹈老師一起吃點心確診！宜蘭爸Ct值僅11.5　急匡妻女採驗

不贊同台男赴烏參戰！他曝國際戰事驚險經歷：你分得出友軍嗎

快訊／台東本土+5！1男嬰也確診　足跡包含台鐵、超商、圖書館

父病重在床！醫「續命針一次一萬」不能停打　他崩潰：要救嗎？

台南確診足跡曝...新北個案3日遊　旗哥牛肉湯、三井Outlet入列

客庄券加碼抽獎送iPad、iPhone13！首波416人中獎名單出爐

平壤天空降「飛彈碎片雨」！導彈在20m上空爆炸　疑釀2死

「北投鬼樓」搭上房市順風車　單價衝上37萬創社區新高

初鹿牧場媽1家5口確診！新北中和娘家聚餐後發燒　1歲兒也染疫

宋兆文／俄傷亡慘重烏慘勝　兩岸能戰但不求戰

100元「神秘白飯」掀討論　爭鮮2款愚人節限定商品4／1正式上架

全聯連續5天滿千元送千點、咖啡半價　美妝家電預購爆殺3折起

柯文哲脫口罩唱歌慘了！北市衛生局要開罰　最高恐罰1.5萬元

《黃金歲月》黃文星被笑胖！　怒瘦5公斤曝秘訣：男演員也有羞恥心的

驚悚瞬間曝光！凌晨「飛車撞路桿」車頭爛毀　屏東醉女送醫

台航「台敏輪」交船　簽3年半浮動長約　今年三新船加高獲利

男騎車2惡狗突竄出猛吠狂追　他魔性笑聲急停「與狗對嗆」

生活熱門新聞

快訊／本土暴增87例、境外增152例「雙創新高」

越晚越冷雨擴大　連假「全台連下2天」探12℃

獨／台中喜宴群聚吃Buffet　醫：恐已擴散

不斷更新／全台24校停課！9縣市爆師生確診

即／高雄+4！台中恐怖婚宴延燒2國小生染疫

快訊／金門防疫破功！　26歲男確診

「最正護理師」曝病史！她變光禿禿1年崩潰

暴增87例創新高　該重返三級警戒？網抖：「3行業」會倒光

婆婆逛好市多狂掃2車！正妹媳婦看傻

即／台中林酒店休館！今80間訂房全退

即／高雄2國小童確診　急匡學校、補習班百人採檢

即／台中傳確診！Buffet喜宴群聚狂燒

不斷更新／全台18校停課　疫情燒進校園

義大利麵店曬對話3點回擊　Joeman回應了

更多熱門

相關新聞

即／桃園18處足跡曝　龍潭夜市、大江購物中心入列

即／桃園18處足跡曝　龍潭夜市、大江購物中心入列

指揮中心31日宣布台灣新增87例本土病例，其中桃園新增15例本土病例。對此，桃園市長鄭文燦也公布最新疫調足跡，顯示確診個案曾到過龍潭觀光夜市、全聯平鎮祥安店、中壢大江國際購物中心等地。

侯友宜拋打第四劑　陳時中：疫苗存量一定夠！是施打時機問題

侯友宜拋打第四劑　陳時中：疫苗存量一定夠！是施打時機問題

台東家庭群聚與中和公寓染同株病毒

台東家庭群聚與中和公寓染同株病毒

即／花蓮傳新增1確診　縣府下午記者會說明

即／花蓮傳新增1確診　縣府下午記者會說明

快訊／本土暴增87例、境外增152例「雙創新高」

快訊／本土暴增87例、境外增152例「雙創新高」

關鍵字：

台灣防疫新冠疫情新冠肺炎清明連假清明節連假出遊塞車PTT

讀者迴響

熱門新聞

《與神同行》金香起新戲出意外！2台大車對撞　製作人死亡

快訊／本土暴增87例、境外增152例「雙創新高」

獨／陳喬恩登記結婚嫁小9歲男友！現場照曝光

俄軍性侵烏克蘭16歲少女！音檔曝光吃狗肉

玄彬、孫藝真絕美婚紗照曝光！　

越晚越冷雨擴大　連假「全台連下2天」探12℃

即／和碩蔡進國魂斷山林　確切死因出爐

S媽護航前女婿「汪小菲11字回應了」！

獨／台中喜宴群聚吃Buffet　醫：恐已擴散

不斷更新／全台24校停課！9縣市爆師生確診

即／高雄+4！台中恐怖婚宴延燒2國小生染疫

快訊／67歲布魯斯威利宣布退休

快訊／美影藝學院：對威爾史密斯祭出「紀律處分」

快訊／金門防疫破功！　26歲男確診

「忽必烈」秀千萬現金！館長被踼出三重館

更多

最夯影音

更多
「百萬凱旋」遭鬼切阿婆擊落 23歲騎士崩潰：買不到24hrs

「百萬凱旋」遭鬼切阿婆擊落 23歲騎士崩潰：買不到24hrs
台灣首奪「世界麵包大賽」冠軍　現場播放國歌！駐法處喊驕傲

台灣首奪「世界麵包大賽」冠軍　現場播放國歌！駐法處喊驕傲

泰國女老闆開堆高機秀操作！　下秒貨物全倒...員工看傻眼

泰國女老闆開堆高機秀操作！　下秒貨物全倒...員工看傻眼

比特犬熱情迎接雙腳剎不住　害哥慘跌在地...撞完秒開溜

比特犬熱情迎接雙腳剎不住　害哥慘跌在地...撞完秒開溜

蕾菈美臉「腫成豬頭」整型慘樣曝 完全認不出！粉絲直呼：像顆包子

蕾菈美臉「腫成豬頭」整型慘樣曝 完全認不出！粉絲直呼：像顆包子

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面