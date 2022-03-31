本土5天飆293例「連假敢出遊？」　網揭2關鍵照樣玩：國道一定塞爆

▲大家連假還會出遊嗎？資料照，與本文無關。（示意圖／記者游芳男翻攝）

記者曾筠淇／綜合報導

中央流行疫情指揮中心公布國內今新增87例本土病例，創下今年單日新高紀錄。本土病例近五天（27日起）已累計293例，清明連假「近在眼前」，就有網友詢問，國道五號還會塞車嗎？大家連假還會出遊嗎？話題引發討論，指揮官陳時中對此則表示，「我們當然也是要嚴密的監測中。」

有網友在PTT的Gossiping板上，以「所以我就說，國五還會塞車嗎」為題發文，提到他規畫這週日要出去玩，不過今天本土+87，是否大家就會改變行程，大概也不會塞車了呢？

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貼文曝光後，底下網友大多認為照樣塞，「明天下午就開始塞爆囉」、「從前一天晚上開始塞」、「誰知道會不會連假後加嚴？當然要先玩爆」、「根據經驗，明天中午就塞了」、「汐止+木柵、南港就塞爆了」、「一樣塞爆好嗎」、「沒塞才是奇怪」、「你放心，明天不只國五塞車」。

▲指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

其中更有網友提出2關鍵，一是政府沒有禁止出遊，二是飯店恐怕不會退費，「鐵定塞，政府沒說不能出遊」、「有升級嗎？沒有嘛」、「又沒升級，照樣出門」、「沒三級就是返鄉、出遊啊」、「政府沒說不能出遊啊！搶房都搶不到咧」、「飯店早就訂好了，剩一天能退嗎」、「房間都滿了還不塞嗎」、「沒三級飯店又不給退，當然玩爆」。

稍早記者會上，有記者提問清明連假是否可能造成大爆發？對此，陳時中回應，「每一次大概在有連續假期，那就會引發人潮的移動，還有一些相關的群聚，或是聚餐、聚會，當然都會有...就是說是不是引發另外一波疫情的可能性，那我們當然也是要嚴密的監測中。」

►近五日本土確診數：

3月27日+83例

3月28日+34例

3月29日+33例

3月30日+56例

3月31日+87例