關鍵在施打時機　副作用1族見「第四劑計畫」崩潰：不想再打了

▲本土疫情再爆，施打第四劑話題引發討論。（示意圖／記者蔡佩旻翻攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

國內本土疫情近來升溫，全國各縣市幾乎都淪陷。中央流行疫情指揮中心今（31）日公布，國內新增87例本土個案，記者會上，就有媒體提問，指揮中心有沒有打算開放施打第四劑？對此，指揮官陳時中回答是施打時機問題，沒有把話說死，引發網友一陣討論。

稍早記者會上有人提問，「美國總統拜登已施打第四劑，新北市長侯友宜也喊話說要準備第四劑，有沒有這個打算？」陳時中則回答，要讓大家施打第四劑的話，疫苗量是一定沒有問題，重點是在施打時機。

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他指出，目前第三劑疫苗的施打率還不到50%，間隔時間也還不足，但等時間到了，會再參考國際經驗和專家意見，來做後續第四劑疫苗施打計畫。就有網友馬上在PTT的Gossiping板上問卦「第四劑計畫中，有多少人會打？」文中表示，「聽部長說的，第四劑還真的有在計畫，只是要確定施打的時機，不過第三劑覆蓋率都不到5成，第四劑？」

貼文一出，底下不少網友相當反彈，「打了三劑，剩下的我ok你先打」、「mRNA一直打，打成類人類」、「有完沒完？窩（我）頂多打三劑」、「感染跟副作用哪個難過？我實在不想再打了」、「共存vs一路打下去，我是寧願共存」、「不打，那該死的副作用」、「一直打，還是要戴口罩，那幹嘛打？」但也有人表示，「我會去打」、「以後流感化一年一劑」、「如果有第四劑，我還是會去打」、「流感疫苗也是每年打啊！如果有novavax一定打。」