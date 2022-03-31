14條「原生台北人」測驗曝　鄉民揭疑點酸：充滿偏見的南部人？

▲台北101。（圖／取自免費圖庫WUNDERSTOCK）

記者黃品臻／綜合報導

居住在台北，經常會聽到「天龍人」這個詞彙，有網友就貼出在網路上流傳的「天龍人測驗」，當中洋洋灑灑列出14項符合「真天龍人」的條件，讓網友們可以測驗看看，自己中了幾點。

這位網友在PTT的WomenTalk板上貼出「天龍人測驗」的照片，並寫道，「我中了大概11個，各位真天龍的板友中幾個呢？」從原PO貼出的照片中可以見到，標題寫著「原生台北人（簡稱：真天龍人）」，底下洋洋灑灑列出14點：

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1.不懂搭火車

2.不知道國光或統聯客運的票怎麼買

3.很熟台北捷運與公車

4.有些連機車也不太會騎了

5.二、三十歲還是跟爸媽住在一起

6.想到市中心爸媽那棟老公寓我有繼承權，心情就輕鬆許多

7.無法理解身邊其他縣市來的同學、同事的生活壓力

8.認為過了淡水河就是鄉下

9.認為林口（以前是泰山收費站）以南就是蠻荒

10.可能有些人連萬華艋舺、大稻埕都覺得是鄉下

11.不熟台北以南地理，但可能對東京、首爾、香港、上海、紐約如數家珍

12.到台北以南遊玩時，會對周圍的人不說國語感到驚奇

13.有些人可能這幾年很愛到台南玩

14.看到以上寫的這幾條，心裡只會覺得「那又怎樣」

▲原PO貼出的「天龍人測驗」。（圖／翻攝自PTT）

文章一出網友們紛紛留言表示，「7是真的，會覺得其他縣市也不錯，你們幹嘛不留在家」、「我全部都中了」、「還少一個，出了台北就是出國去」、「除了6和11全中」、「以前真的不會搭火車，車站牆上掛的火車時刻表超難懂，直到網站和手機可以查時刻表才懂」、「有一次錯過高鐵末班車才發現2」。

不過也有網友認為，這份測驗有許多疑點，「老台北人超愛說台語的好嘛」、「大稻埕才是老台北的核心地區好嗎，這作者完全不懂」、「其他縣市的人比台北人更會搭捷運，在地台北人反而是更熟悉公車路線，而且很多都習慣開車」、「作者是充滿偏見的南部人吧，火車搭個一兩次就會啦，總不可能沒搭過」。