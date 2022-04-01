教召5次就能拿獎金！　鄉民傻眼曝「1規定」打臉：多不想給錢？

▲教召第5次就可以拿到獎金。（圖／八軍團提供）

記者施怡妏／綜合報導

立法院外交及國防委員會昨（31）日初審通過「後備軍人召集優待條例草案」，明定民眾接受教召並完成訓練達5次，自第5次起，每次完成訓練將發放召集獎金，草案一出，PTT上許多網友紛紛質疑，4次就解召了，第5次才發放獎金「門檻太高了」。

國防部草擬「後備軍人召集優待條例草案」，昨下午通過初審，其中第4條中刊載，若教召完成訓練合計達5次者，自第5次開始，每次訓練之後，應由召訓機關或部隊發給召集獎金。不過民眾黨立委張其祿季就指出，根據統計，被教召4次的民眾僅約780人，能達5次的人不多。

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消息曝光，許多鄉民也認為5次的門檻太高了，「還要第5次才有喔」、「2次就該發了還5是， 立這法有用喔」、「還要集點才有獎金，哭喔」、「4次解召，被召到5次的真的要嘉獎」、「5次以上發獎金？20次會有終身俸嗎？笑死」。

▲鄉民指出，4次就不會再召了。（圖／翻攝自PTT）

有網友點出，教召上限是4次，「4次就不召了」、「是有多不想發錢，原規定8年最多4次」、「以前2年一召，8年運氣差的4次召滿吧，我是去了3次」、「之前的上限是4次耶，真的有人被召到5次？」「現在可以這麼多次喔」。也有許多人好奇獎金多少，「獎金多少？100元禮券？」

事實上，國防部去年規劃「後備軍人召集優待條例」，就提到「志願參加第5次」以上教召者，每次加發召集獎金，也就是說，一般後備軍人若無主動意願，基本上不會有第5次教召。