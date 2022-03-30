台積電慈善+大眾教育基金會「愛在雲林」　乾煎香檳茸成果飄香

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣府偕台積電慈善基金會及大眾教育基金會樂活生技，今（30）日辦理「愛在雲林」成果發表，雲林縣政府說明，台積電慈善基金會近年來默默在雲林贊助並推動慈善計畫，台積電慈善基金會張淑芬董事長、大眾教育基金會樂活生技簡明仁董事長等人，今共同見證公部門與企業界合作的成功案例。

▲台積電慈善基金會張淑芬董事長、大眾教育基金會樂活生技簡明仁董事長等人，今於慈善成果發表會中共同見證公部門與企業界合作的成功案例。（圖／記者蔡佩旻攝）

縣府說明，台積電慈善基金會從辦理推廣孝道的「孝道親子工作坊」開始，再引進公益太陽能計畫，在土庫國小及成龍國小裝設太陽能光電板，將發電所有收益回饋給學校當校務發展運用，也補助10間學校更新LED照明設備；照護獨老也是基金會關注的議題，青蚶分校廢校後縣府成立長青食堂，基金會捐贈消防系統及長輩接送車。

▲記者會中北港農工帶來香檳茸，請五星級廚師現場香煎分享。（圖／記者蔡佩旻攝）

此外，而教育更是改變社會的原動力，台積電慈善基金會、樂活生技及縣府教育處合作，邀北港農工做為「公益技職培力計畫」種子學校，栽種高經濟作物香檳茸，帶領孩子從計畫中，接觸精緻農業發展模式、學習培育繁殖的專業技術、感受技職教育的可能發展、體會助人為樂的高峰經驗，培養自信與提供未來的發展參考方向，並體驗付出的快樂，啟動善的循環。

台積電慈善基金會董事長張淑芬直言是第一次到雲林看推動成果，針對基金會在雲林縣未來發展，張淑芬表示，目前已幫助多家學校更換LED燈也持續進行中，今天還會去看課外輔導的部分，未來將轉型為補習班，在老人方面我有「愛互聯」將會加入在雲林，「今天來主要是學習如何做慈善，那我相信有很多地方可以插角進來，給我半年時間我會有更好的成績獻給各位看」。

▲縣長張麗善贈予感謝狀，感謝台積電慈善基金會與大眾教育基金會來到雲林縣進行公義活動。（圖／記者蔡佩旻攝）

縣長張麗善表示，感謝台積電慈善基金會與大眾教育基金會來到雲林縣，不只是對公義活動幫忙很多，包括我們的品德教育與他們推廣孝道不謀而合，不只是青蚶分校，還有LED、電子太陽能光電，協助學校減輕電力負擔，甚至增加學校校務基金運作，我代表雲林縣的鄉親表達感謝，

張麗善強調，今天最重要的是「公益技職的培育計畫」，雲林縣青年朋友外漂多，從職校開始培訓到未來生技農業的開發，包括精緻農業與食物工廠所有的培植教育從農業開始，未來偏鄉培力我會持續與台積電慈善基金會、大眾教育基金會合作創造更多就業機會，這是張淑芬董事長與簡明仁董事長帶給雲林的溫暖。

北港農工實習組長王淑美表示，學校利用108課綱的新課程「資源應用實習」，導入香檳茸的種植技術結合農業資訊應用到智慧科技部分，現主要是環境控制，也在校內與電機科做跨領域的部分，請電機科的老師協助是否能用手機作遙控設置，調節溫度及濕度二氧化碳等，學生在參與過程學習倒香檳茸栽培技巧，也回饋表示未來能如此輕鬆做農夫會很樂意持續在農業產界發展。

▲北港農工指出，學校利用108課綱的新課程「資源應用實習」，導入香檳茸的種植技術結合農業資訊應用到智慧科技部分。（圖／記者蔡佩旻攝）

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