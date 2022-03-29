雲林童樂會4／2六鄉鎮同步登場　張麗善：就近讓孩子開心玩

▲兒童節即將到來，雲林縣政府今日上午於親民大廳舉行雲林「童」樂會-好YOUNG活力 綻FUN童年記者會。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

兒童節即將到來，雲林縣政府今(29)日上午於親民大廳舉行雲林「童」樂會-好YOUNG活力 綻FUN童年記者會，縣長張麗善表示，今年將於六個分局區規劃豐富的遊戲與活動，希望兒童節假期，鄉親可以利用這些活動，親子一同寓教於樂邊玩邊學習，就地、就近享受，期將雲林營造成孩子的學習空間、歡笑的場域。

雲林縣政府教育處長邱孝文與學童們特地體驗品德藏寶圖互動遊戲，為雲林「童」樂會啟動揭幕，邱孝文指出，配合雲林縣品德教育推動成果，從4月1日開始至7日利用手機或平板下載「雲林好YOUNG 品德藏寶圖」App，揪同學或家人一起來玩品德大富翁，排行榜分數達100分截圖上傳就有機會抽獎。

▲今年雲林縣府準備了爆紅動畫「天竺鼠車車」文具組，3月29日起由學校陸續將禮物分送給幼兒園和國小的學童。（圖／記者蔡佩旻攝）



雲林縣長張麗善指出，今年縣府準備了爆紅動畫「天竺鼠車車」文具組，3月29日起由學校陸續將禮物分送給幼兒園和國小的學童。4月2日在分別在斗六膨鼠森林公園、虎尾鎮立體育場、斗南國小、麥寮國小、文昌國小、北辰國小，規劃不同特色主題遊戲與闖關的兒童節活動，還有消防演練、氣墊城堡等遊戲讓孩子體驗。

張麗善強調，「雲林童樂會」就是讓孩子開心玩，更希望透過這些活動的辦理，讓親子共學可以方便、有趣，也透過活動，大家可更以認識我們美麗的雲林在地文化，培養孩子成為有品德，愛家鄉的乖寶貝。隨國內疫情再度升溫特別呼籲，親子「童樂」時，一定要配合戴口罩、勤洗手、保持社交距離；另也提醒主辦單位，做好量體溫、實聯制，共同堅守防疫原則。

▲下載「雲林好YOUNG 品德藏寶圖」App玩品德大富翁，排行榜分數達100分截圖上傳到「手遊雲林」粉絲專頁，就可參加4月9日直播抽獎，獎品包括iPad平板、蛇板、羽球拍組等300份的獎品。（圖／記者蔡佩旻攝）





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