隨機開車門行竊...得手大筆現金　「多到來不及花」小偷也嚇到

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市一名陳姓慣竊（46歲）喜歡半夜行竊沒有上鎖的車輛，25日凌晨2點再度騎腳踏車外出「碰運氣」，沒想到竟在一輛轎車上找到50萬的現金，失主隔天發現，急得報警協助，警方調閱附近監視器畫面後，逮捕陳男並找回50萬元，陳男向警方供稱，從沒得手過這麼多錢，有點嚇一跳，所以還來不及花就被抓了。

▲陳姓慣竊騎著腳踏車尋找下手機會。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲陳男進入轎車行竊。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

警方調查，陳姓男子有多次竊盜前科，他習慣深夜外出，隨即在路上拉停在路旁車輛的門把手，如果發現有粗心的車主忘了鎖門，就趁機搜刮車上財物，不過以往大多是偷一些零錢居多，沒想到這次收穫這麼多。

警方表示，陳男是25日凌晨2時許，騎腳踏車外出，行經前鎮區建華街時，發現一台小轎車沒鎖，進入車內一找，居然有一個包包，打開裡面居然有大筆現金，陳男隨即拿了包包就離開。

但轎車車主隔天一早，就發現車上的錢不翼而飛，這筆錢原本是打來進貨的款項，車主向警方表示，當天他工作很累，平常又粗線條，都習慣把錢放在車裡，方便隔天使用，沒想到這次被小偷盯上。

警方獲報後，調閱附近監視器，隨即掌握有多次竊盜前科的陳男，將他帶回偵辦，並在其住處搜出50萬贓款，全案在偵訊後依刑法竊盜罪嫌函送高雄地方檢察署偵辦。