快訊／彰雲大橋撞分隔島！整車爆開如敞蓬　駕駛噴出當場慘死

記者蔡佩旻／雲林報導

彰雲大橋林內端路口今（29）日清晨發生一起自小客車自撞交通事故，車上僅一名林姓駕駛，不明原因撞上分隔島，猛烈撞擊造成車體嚴重變形、駕駛座幾乎分解，駕駛摔落車外身受重傷，警消救護獲報到場發現，林姓駕駛已無呼吸心跳明顯死亡，事故由斗六分局交通小隊依A1交通事故處理。

▲彰雲大橋林內端路口今日清晨發生自撞交通事故，一名林姓駕駛不明原因撞上分隔島，猛烈撞擊造成車頭嚴重變形、駕駛座幾乎分解，駕駛摔落車外當場身亡。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

斗六警分局說明，29日清晨5時10分許於雲林縣林內鄉漳雲路(雲141縣道)與增產路 (雲66縣道) 口發生一起自小客車自撞交通事故，該起事故為57歲之林姓男子駕駛自小客車由彰雲大橋彰化往林內方向行駛，下橋後沿漳雲路內側車道直行，因不明原因自撞分隔島肇事，自小客車駕駛無法酒測，酒測值仍待相驗時報請檢察官檢驗。

斗六分局特此呼籲民眾，民眾駕車時應遵守交通規則，注意路況及注意自我精神狀況，另近日天氣不穩定有強降雨情形，民眾出門應注意路面濕滑情形，小心駕駛，以確保交通安全。

▲猛烈撞擊造成車頭嚴重變形、駕駛座幾乎分解。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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