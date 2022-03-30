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台積電基金會張淑芬與張麗善閉門會談　願協助雲林青年就業

▲台積電慈善基金會董事長在記者會上與縣長張麗善同台，社會關注好奇的是雲林是否成為台積電的下個設廠新址。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣長張麗善與台積電慈善基金會董事長張淑芬在記者會後進行閉門會談，據了解，針對雲林青年回鄉就業機會，張淑芬明確表達協助意願。（圖／記者蔡佩旻翻攝

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府偕台積電慈善基金會及大眾教育基金會樂活生技，今（30）日於縣府舉行「愛在雲林」成果發表會，近年來台積電慈善基金會默默的在雲林贊助並推動慈善計畫，張淑芬董事長第一次到雲林看推動成果。會後兩人進行閉門會談，據了解，張淑芬對於雲林青年回鄉就業明確表達願意提供協助。

▲台積電慈善基金會董事長在記者會上與縣長張麗善同台，社會關注好奇的是雲林是否成為台積電的下個設廠新址。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣政府偕台積電慈善基金會及大眾教育基金會樂活生技，今日於縣府辦理「愛在雲林」成果發表會。（圖／記者蔡佩旻攝）

台積電慈善基金會董事長張淑芬在記者會上與縣長張麗善同台，令外界最關切的是會後兩人進行閉門會談，社會關注好奇的是雲林是否成為台積電的下個設廠新址。

據了解，主要是以公益及教育有關話題為始交換關於教育方面的想法，教育部分後續針對工作的機會等，張淑芬董事長在會談中候也明確表達願意協助雲林子弟就業，對於雲林北漂、南漂青年回鄉，在就業機會方面，台積電是表達非常正面的看法，願意多協助的；縣長於會中把握機會將雲林工業區目前狀況提及與推銷，包括不缺水電狀況等產業基本條件，對雲林能有更好、正向的發展的資訊傳達。

▲台積電慈善基金會董事長在記者會上與縣長張麗善同台，社會關注好奇的是雲林是否成為台積電的下個設廠新址。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲ 董事長張淑芬董事長在記者會中，感謝張縣長及縣府團隊的大力支持。（圖／記者蔡佩旻攝）

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