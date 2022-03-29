雲林翁騎車外出失聯　連人帶車摔田間受困8小時獲救

▲北港警分局警員在口湖鄉農會後方一處產業道路旁的農田裡找到84歲的李姓老翁，雙腳有多處擦挫傷，所幸意識清楚。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林元長鄉一名84歲李姓老翁昨日騎車外出後至深夜都未返家，其兄長在住家附近尋人未果，擔心發身意外，遂至虎尾警分局報案請求協助，在動員附近警力協尋後，最後北港警分局警員陳炳辰、陳仲軍發現老翁竟連人帶車，摔落在口湖鄉一處田間，雙腳受傷流血動彈不得，警員立即將人救出送醫。

北港警分局說明，李姓老翁3月28日近中午騎車外出，一直到太陽下山仍未見歸來，其兄長撥打手機電話即使通了也沒人接聽。北港警方在當日晚間8點接獲通報後，與雲林縣救難協會動員搜尋，終於在口湖鄉農會後方一處產業道路旁的農田裡將人找到，由於一天沒有吃喝，老翁虛弱倒臥一旁，雙腳也有多擦挫傷，所幸意識清楚。

▲北港警分局警員在口湖鄉農會後方一處產業道路旁的農田裡找到84歲的李姓老翁，雙腳有多處擦挫傷，所幸意識清楚。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

北港警分局表示，近期春雨、強冷空氣來襲，天氣是越晚越溼冷。警方呼籲，家人若失去聯絡切勿慌張，只要發覺親屬已行蹤不知去向應立即向警方報案協尋，並請記得攜帶親人最近的生活照片及告知警方失蹤人當時之穿著、肢體特徵、慣用語言、攜帶物品等等特徵，以利警方搜尋。

▲北港警分局警員在口湖鄉農會後方一處產業道路旁的農田裡找到84歲的李姓老翁，雙腳有多處擦挫傷，所幸意識清楚。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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