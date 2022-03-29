　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

雲林KTV、小吃部大稽查　北港分局查獲1件「未實名制」送辦

▲北港警分局長蔡培元於今日再度親率員警與縣政府建設處等單位，針對轄內KTV、小吃部、電子遊戲場等封閉式娛樂場所實施臨檢。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲北港警分局今日與縣政府建設處等單位，針對轄內KTV、小吃部、電子遊戲場等封閉式娛樂場所實施臨檢，一一核對店內工作人員施打疫苗証明。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

中央疫情指揮中心宣布自27日起，民眾前往特定娛樂場所，須出示3劑疫苗證明、從業人員皆應接種2劑疫苗且滿14天。北港警分局採常態性執行稽查作為，今年度1月起已移送8件共25人、4店家，北港區娛樂業者大多嚴格執行請客人配合以免遭罰，今（29）日警分局長再度率隊稽查，僅查獲1件未登錄實名制民眾。

北港警分局自疫情以來，嚴謹落實政府防疫政策，採常態性臨檢稽查，北港警分局長蔡培元於今日晚間再度親率員警與縣政府建設處等單位，針對轄內KTV、小吃部、電子遊戲場等封閉式娛樂場所實施臨檢。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲北港警分局長蔡培元於今日再度親率員警與縣政府建設處等單位，針對轄內KTV、小吃部、電子遊戲場等封閉式娛樂場所實施臨檢。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲北港警分局長蔡培元（左一）於今日再度親率員警與縣政府建設處等單位，針對轄內KTV、小吃部、電子遊戲場等封閉式娛樂場所實施臨檢。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

分局長蔡培元表示，特種營業場所人員出入複雜，易成為防疫破口，警方於今日晚間配合縣政府人員針對易造成民眾群聚感染之封閉式娛樂場所進行專案巡檢，以確保業者確實遵守防疫規定。因平時均常態性宣導、臨檢、稽查，防疫可見成效，今晚執勤截至22時許，僅查獲一位民眾於小吃部未確實登錄實名制，將其記錄後函送衛生單位後續裁處。

警方嚴格執行防疫勤務防堵疫情破口，絕對不容民眾僥倖及挑戰，另，分局長蔡培元也提到，有鑒於近日發生全國COVID-19群聚感染事件，分局已依警政署防疫規定，全面強化防疫措施及相關應變機制，含駐地、勤務車輛及裝備定期清消，並嚴格控管勤務處所相關人員進出，落實實聯制。

▲北港警分局長蔡培元於今日再度親率員警與縣政府建設處等單位，針對轄內KTV、小吃部、電子遊戲場等封閉式娛樂場所實施臨檢。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲北港警分局針對轄內KTV、小吃部、電子遊戲場等封閉式娛樂場所實施臨檢，一一核對民眾手機是否確實登錄實名制。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►快訊／彰雲大橋撞分隔島！整車爆開如敞蓬　駕駛噴出當場慘死

►雲林翁騎車外出失聯　連人帶車摔田間受困8小時獲救

►台大雲林分院改制18週年 　「雲杏暖陽．照亮史傳」檔案新書發表

►民進黨雲林縣長提名人選未決　地方憂不利年底選戰


 

►澎湖花火節玩爽4天才3490元！

ET快訊
沒比鹹酥雞健康！滷味越入味＝越毒　「3添加物超雷」
快訊／大樂透1.5億一注獨得！　獎落這縣市
「鬼金棒」才喊漲…公平會要查了　老闆曝內幕：要我自己吸收
和碩前副總裁失聯第三天　監視器發現「關鍵新畫面」曝最後身影
快訊／桃園八德遊覽車碰撞機車！騎士當場身亡
圖／才23歲！國民黨「最美執行長」曝光
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

雲林KTV、小吃部大稽查　北港分局查獲1件「未實名制」送辦

申請抗俄傭兵遭拒！阿美族王芮緹曝「落選原因」：不能提槍改拿刀

專技師打造「美女與野獸」麵包奪世界冠軍！系主任讚：努力有代價

搭到確診者便車！桃園3校染疫　市府緊急公告「停課10天」一次看

「鬼金棒」才喊漲…公平會要查了　老闆曝內幕大罵：要我自己吸收

清明祭祖別拜錯時間　「這時段」鬼戶禁通行：公媽吃不到只能看

快訊／史上最高金額！50多歲女打AZ死亡　獲600萬救濟金

不尋常！中和某社區一口氣7人確診　恐由「通風管線」散播病毒

台東累計10確診！匡列164人居家隔離　4／5前禁止遶境活動

台灣首奪「世界麵包大賽」團體冠軍！現場放國歌畫面曝　駐法處喊驕傲

拿愛妻光頭開玩笑！威爾史密斯衝上台揍人　奧斯卡失控影片曝…他罵：閉上你的臭嘴

威爾史密斯衝上台揍人：閉上你的臭嘴！　愛妻光頭遭開玩笑…他奪奧斯卡影帝淚崩

歐告起床尿尿哭著奔回營區　媽一看超美梅花鹿：打擾了

Jessi「我都用嘴」車速太快嚇壞大家XD　劉在錫VS.南潤壽...她挺：很會賺錢啊

肖戰「要不要試我家基因」撲倒楊紫　「偷藏套套+撞見她洗澡」狼性大發！

剃髮認不得！汪見「光頭男」亂吠　聽熟悉聲秒賣萌認錯...媽笑翻❤

惡霸犬跟哥坐同張椅子嫌擠　狂推他屁股：你坐太多了啦

搶黃燈？名車沒煞停撞飛騎士　女駕駛下車竟「先開後車廂」

貓老師「坐下起立」教萌弟學站　下秒跳過頭他傻眼：喵喵不見了

奧斯卡典禮拿愛妻光頭開玩笑　威爾史密斯揍人：閉上你的臭嘴

雲林KTV、小吃部大稽查　北港分局查獲1件「未實名制」送辦

申請抗俄傭兵遭拒！阿美族王芮緹曝「落選原因」：不能提槍改拿刀

專技師打造「美女與野獸」麵包奪世界冠軍！系主任讚：努力有代價

搭到確診者便車！桃園3校染疫　市府緊急公告「停課10天」一次看

「鬼金棒」才喊漲…公平會要查了　老闆曝內幕大罵：要我自己吸收

清明祭祖別拜錯時間　「這時段」鬼戶禁通行：公媽吃不到只能看

快訊／史上最高金額！50多歲女打AZ死亡　獲600萬救濟金

不尋常！中和某社區一口氣7人確診　恐由「通風管線」散播病毒

台東累計10確診！匡列164人居家隔離　4／5前禁止遶境活動

台灣首奪「世界麵包大賽」團體冠軍！現場放國歌畫面曝　駐法處喊驕傲

幫吞嚥困難母剪碎排骨還是嗆到　台大醫院專家點出常見備餐迷思

總是被甩、沒有安全感？專家給「焦慮型人格」4個愛情忠告

阿布拉莫維奇被下毒？俄總統新聞秘書：認知作戰！

中壽以後可賣產險了！　與新安產結盟創下跨集團首例

賓利公開全球唯一休旅車！車色象徵星球、內裝跟銀河一樣優美

淡水勇警圍捕遭開1槍右腿見血　大膽車手依「殺人未遂」聲押禁見

快訊／大樂透1.5億一注獨得！　高雄今晚誕生新億萬富翁

拍X光突然打噴嚏！成品出爐如靈異照…千人笑翻：頭斷掉了嗎

雲林KTV、小吃部大稽查　北港分局查獲1件「未實名制」送辦

王三郎月付140萬找澎恰恰直播　曾熬10年還清債務：完全懂他

地表最強！賣淫模特兒外型完美　露點喬奶讓警方好害羞

生活熱門新聞

苗栗「截肢女孩」現況曝光　她最後連唯一有自信的部位也失去

3天本土竄150例「升三級警戒嗎」網怕倒一片

快訊／本土+33「北中南東全爆個案」　境外增63例

阿喜公布「孕肚照」：這件事我自己決定　粉絲點名無尊

看起來不油卻胖爆　見第1哭崩：還逼自己吃

全場公認「台灣最帥YouTuber」是他！

50多歲女打AZ亡　獲600萬救濟金

即／本土個案多點爆發台中足跡曝

妹子穿雨衣騎車裡面全濕！內行曝神穿法

「她認了不是處女」傳統媽反應驚呆！網讚爆

苗栗「截肢女孩」坎坷身世曝光　朋友看不下去幫爆料

她家水費暴增到4.2萬　內行曝1後果

不是蛋撻！肯德基前員工「私心推1品項」

明又變天！連假這2天雨最多　最低溫時間曝

更多熱門

相關新聞

快訊／北市曝「8大張確診足跡」

快訊／北市曝「8大張確診足跡」

全台新冠肺炎疫情升溫，29日新增33例本土確診，其中有3例位於台北市。台北市衛生局也於29日晚間公布外縣市案23084、案23078、案23079、案23029、案23076、案23073、案23077、案22731，以及台北市本土個案案23064、23065的足跡，包括曾到南港展覽館2館、老天祿滷味、京站時尚廣場ZARA、第一殯儀館、鼎泰豐復興店等場域。

雲林童樂會4/2六鄉鎮同步登場　讓孩子就近開心玩

雲林童樂會4/2六鄉鎮同步登場　讓孩子就近開心玩

接種莫德納疫苗送好禮

接種莫德納疫苗送好禮

快訊／汐止婦染疫！2孩讀港湖地區國中小　北市：安排師生採檢

快訊／汐止婦染疫！2孩讀港湖地區國中小　北市：安排師生採檢

警友會聚餐取消改外送　餐廳老闆連跑6勤務處所

警友會聚餐取消改外送　餐廳老闆連跑6勤務處所

關鍵字：

北港警分局雲林防疫小吃部娛樂業稽查

讀者迴響

熱門新聞

黑卡網紅超哥帶G胸妹開房…摟腰激突全被拍

苗栗「截肢女孩」現況曝光　她最後連唯一有自信的部位也失去

蕾菈美臉全毀「腫成豬頭」整型慘樣曝！

3天本土竄150例「升三級警戒嗎」網怕倒一片

快訊／本土+33「北中南東全爆個案」　境外增63例

阿喜公布「孕肚照」：這件事我自己決定　粉絲點名無尊

和碩前副總裁失蹤！　留40字訊息曝

看起來不油卻胖爆　見第1哭崩：還逼自己吃

《殭屍先生》男星驚傳過世！享壽76歲

全場公認「台灣最帥YouTuber」是他！

足球員遭食人魚啃光　拉出水面剩白骨

50多歲女打AZ亡　獲600萬救濟金

即／本土個案多點爆發台中足跡曝

第一眼看出什麼字？腦補測出性格

健身中毒！猛男網紅暴斃　天天鍛鍊只睡3小時

更多

最夯影音

更多
拿愛妻光頭開玩笑！威爾史密斯衝上台揍人　奧斯卡失控影片曝…他罵：閉上你的臭嘴

拿愛妻光頭開玩笑！威爾史密斯衝上台揍人　奧斯卡失控影片曝…他罵：閉上你的臭嘴
威爾史密斯衝上台揍人：閉上你的臭嘴！　愛妻光頭遭開玩笑…他奪奧斯卡影帝淚崩

威爾史密斯衝上台揍人：閉上你的臭嘴！　愛妻光頭遭開玩笑…他奪奧斯卡影帝淚崩

歐告起床尿尿哭著奔回營區　媽一看超美梅花鹿：打擾了

歐告起床尿尿哭著奔回營區　媽一看超美梅花鹿：打擾了

Jessi「我都用嘴」車速太快嚇壞大家XD　劉在錫VS.南潤壽...她挺：很會賺錢啊

Jessi「我都用嘴」車速太快嚇壞大家XD　劉在錫VS.南潤壽...她挺：很會賺錢啊

肖戰「要不要試我家基因」撲倒楊紫　「偷藏套套+撞見她洗澡」狼性大發！

肖戰「要不要試我家基因」撲倒楊紫　「偷藏套套+撞見她洗澡」狼性大發！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面