雲林KTV、小吃部大稽查　北港分局查獲1件「未實名制」送辦

▲北港警分局今日與縣政府建設處等單位，針對轄內KTV、小吃部、電子遊戲場等封閉式娛樂場所實施臨檢，一一核對店內工作人員施打疫苗証明。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

中央疫情指揮中心宣布自27日起，民眾前往特定娛樂場所，須出示3劑疫苗證明、從業人員皆應接種2劑疫苗且滿14天。北港警分局採常態性執行稽查作為，今年度1月起已移送8件共25人、4店家，北港區娛樂業者大多嚴格執行請客人配合以免遭罰，今（29）日警分局長再度率隊稽查，僅查獲1件未登錄實名制民眾。

北港警分局自疫情以來，嚴謹落實政府防疫政策，採常態性臨檢稽查，北港警分局長蔡培元於今日晚間再度親率員警與縣政府建設處等單位，針對轄內KTV、小吃部、電子遊戲場等封閉式娛樂場所實施臨檢。

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▲北港警分局長蔡培元（左一）於今日再度親率員警與縣政府建設處等單位，針對轄內KTV、小吃部、電子遊戲場等封閉式娛樂場所實施臨檢。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

分局長蔡培元表示，特種營業場所人員出入複雜，易成為防疫破口，警方於今日晚間配合縣政府人員針對易造成民眾群聚感染之封閉式娛樂場所進行專案巡檢，以確保業者確實遵守防疫規定。因平時均常態性宣導、臨檢、稽查，防疫可見成效，今晚執勤截至22時許，僅查獲一位民眾於小吃部未確實登錄實名制，將其記錄後函送衛生單位後續裁處。

警方嚴格執行防疫勤務防堵疫情破口，絕對不容民眾僥倖及挑戰，另，分局長蔡培元也提到，有鑒於近日發生全國COVID-19群聚感染事件，分局已依警政署防疫規定，全面強化防疫措施及相關應變機制，含駐地、勤務車輛及裝備定期清消，並嚴格控管勤務處所相關人員進出，落實實聯制。

▲北港警分局針對轄內KTV、小吃部、電子遊戲場等封閉式娛樂場所實施臨檢，一一核對民眾手機是否確實登錄實名制。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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