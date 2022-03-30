通緝犯運安毒被攔查　先裝乖再催油門！警跳引擎蓋保命

記者張君豪／新北報導

3月29日晚間19時40分，汐止派出所2名警員巡邏行經汐止區大同路2段103巷口，發現一名毒品通緝犯吳男（36歲）駕駛租賃小客車經過，警車隨即開啟警笛將吳男座車攔下，吳嫌假意配合，佯裝停車時再度加速逃逸，過程中撞擊到攔查吳姓警員，導致吳員來不及閃避、只能跳上引擎蓋，導致手臂挫傷，警員立刻無線電呼叫警網支援，支援警力迅速到場，將吳男當場逮捕。

▲汐止派出所吳姓警員29日攔查可疑車輛、遭吳姓通緝犯駕車衝撞、所幸跳上引擎蓋保命順利逮人。（圖／記者張君豪翻攝）

▲汐止派出所吳姓警員29日攔查可疑車輛、遭吳姓通緝犯駕車衝撞、所幸跳上引擎蓋保命順利逮人。（圖／記者張君豪翻攝）

汐止警方表示：該分局汐止派出所吳姓及江姓等2名巡邏員警，29日19時40分行經汐止區大同路二段103巷口時，發現毒品通緝犯吳男駕車經過，持續跟追，發現該車輛停放於大同路二段197號前，遂開啟警笛上前將該車攔下。

吳男遭警攔停假意配合，停車後等吳姓警員靠近後倒車踩油門往前衝，導致吳員來不及閃避，趴跪於該租賃自小客車引擎蓋上導致右手挫傷。在旁戒備江姓警員見狀，立刻通報線上警力到場支援，並以強制力將吳嫌拖曳下車控制，5分鐘支援警力立即到場，以優勢警力將吳男逮捕。

警方搜索吳嫌駕駛車輛，共計查扣毒品安非他命三包、iPhone手機一支、現金新台幣23萬4千元等贓證物一批，警方懷疑他販售運輸毒品情事，全案依毒品通緝、違反毒品危害防制條例、妨害公務等罪現行犯送辦。

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