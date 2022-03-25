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接地氣拼勝選　林依婷由雙親陪同完成初選登記

▲台南市南、安平區民進黨市議員初選參選人林依婷，25日上午由雙親陪同，前往民進黨台南市黨部登記參加初選。（圖／記者林悅攝，下同）

▲台南市南、安平區民進黨市議員初選參選人林依婷（中），25日上午由雙親陪同，前往民進黨台南市黨部登記參加初選。（圖／記者林悅攝，下同）

記者林悅／台南報導

秉持創造台南市南、安平區市民最大福祉的民進黨市議員初選參選人林依婷，25日上午11時，前往民進黨台南市黨部登記參加初選，行事風格穩健、踏實接地氣的林依婷，沒有浩浩蕩蕩的遊行隊伍，也沒有巨星或天王陪同造勢，只選擇由父母雙親陪同登記，在在彰顯出誠懇做事在地女兒的樸實風範。

擁有陽光、開朗「你來挺‧我來拼」真性情的林依婷，自留學歸國後受到台南市長黃偉哲的網羅加入市府團隊，將自身所學貢獻給市政，擔任「市政三分鐘」主持人時，走遍台南37區，對市政的運作上充分了解，後來更受市長黃偉哲提拔，擔任台南市政府副發言人，從市政陌生人，轉變為最懂市政的副發言人。

▲台南市南、安平區民進黨市議員初選參選人林依婷，25日上午由雙親陪同，前往民進黨台南市黨部登記參加初選。（圖／記者林悅攝，下同）

台南市第9選區（南、安平區）市議員參選人林依婷表示，從25日開始，本身與民進黨的關係將從單純的政黨認同及你情我願，轉變成責任義務以及紀律服從，為民進黨的價值理念而努力，民進黨所給予的優勢與包袱她將會共同承擔，也會恪守職責以免弄髒民進黨這塊招牌，這是對民進黨的承諾。

林依婷說，她本身也必須對民眾負責與承諾，若有機會擔任民意代表，將是全體南區、安平人的代言人，服務不分藍綠，會以民眾利益最大化為監督的目的，做一名優秀的代議士。

林依婷說，登記過後就是資格審查，4月11日開始進行初選電話民調，若市民朋友有接到電話民調，如果願意給她這位新人表現的機會，麻煩大家一定要回答：「唯一支持林依婷」，謝謝大家！

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