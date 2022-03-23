民進黨桃園市議員受理登記　客青會、雲林同鄉會推出人馬參選

▲桃客青會理事長廖經華(中）帶領桃客青陣線支持的4名年輕市議員參選人前往登記。（圖／謝瑞明提供）



記者楊淑媛／桃園報導

民進黨桃園縣黨部受理2022市議員參選領表登記，23日進入三天；桃客青會理事長廖經華帶領桃客青陣線支持的桃園區朱智菁、中壢區彭俊豪、平鎮區劉仁照、新屋區陳睿生4名年輕市議員參選人前往登記；原籍雲林的楊梅區新人蕭立妍則由同鄉會大咖陪同登記，現任桃園區市議員黃家齊籲請選民支持，讓做人做事有溫度的他再為市民服務。

▲朱智菁是現任福元里里長。（圖／謝瑞明提供）

桃客青會表示，桃園的客家人口數超過 90 萬，居全台第一，客家文化非常豐富多元，鄭文燦市長及市府團隊過去八年持續以客家走入生活為政策主軸，讓年輕的孩子親近客家文化。而該會支持的4名年輕市議員參選人，包括桃園區朱智菁、中壢區彭俊豪、平鎮區劉仁照、新屋區陳睿生，有現任議員也有基層里長，也都是大學講師，為了深耕客家文化，打造清新政治，投入年底桃園市議員選舉，一起為桃園客家而努力。

原籍雲林的楊梅區新人蕭立妍，則由雲林同鄉會總會長李景雄、副總會長林政輝、桃園市會理事長廖學雄、桃園分會理事長王明璨及許多雲林鄉親及年輕朋友陪同下完成登記。蕭立妍感性道，滿滿的祝福也是滿滿的承諾。

民進黨桃園區市議員黃家齊於辦理登記表示，有溫度的生活才是政治的基礎。樓上樓下的鄰居朋友、為了生計日夜努力的大哥大姐、街頭巷尾的阿伯伯母、在校園內認真學習的弟弟妹妹，在這個城市生活的每一位朋友，就是他從政的核心，籲請選民支持，讓做人做事有溫度的他再為市民服務，繼續拼！