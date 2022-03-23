　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台南安平區議員李啟維　牧師陪同初選登記

▲台南市安平南區市議員李啟維，在冬聰凜牧師、岳父、李文正前議員、饒舌歌手大支及眾多的支持者陪同下，前往民進黨台南市黨部完成初選登記。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市安平南區市議員李啟維，在冬聰凜牧師、岳父、李文正前議員、饒舌歌手大支及眾多的支持者陪同下，前往民進黨台南市黨部完成初選登記。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市安平南區市議員李啟維，23日在冬聰凜牧師、岳父、李文正前議員、饒舌歌手大支及眾多的支持者陪同下，前往民進黨台南市黨部完成初選登記，民調唯一支持加油聲口號此起彼落不斷，氣氛熱絡，李啟維議員表示會用更努力的腳步來回報大家對他的支持！

李啟維議員表示這幾年來延續父親服務精神，努力為地方爭取建設，例如建平8街和華平路今年即將拓寬，和緯路到安平全線打通，跨港大橋即將發包，億載金城西側港邊步道綠美化，漁民船員證5年換證免體檢，釣魚全面開放，增加流浪動物結紮和路殺焚化經費，大樓子母車收垃圾，已補助弱勢中低免計算娘家財產，安平鹽水溪生態旅遊，安馬航線的復航，觀光城免於被拆除，228紀念館的設立…，他也很感謝黃偉哲市長對他很多建議案的支持！

▲台南市安平南區市議員李啟維，在冬聰凜牧師、岳父、李文正前議員、饒舌歌手大支及眾多的支持者陪同下，前往民進黨台南市黨部完成初選登記。（圖／記者林悅翻攝，下同）

李啟維議員說，安平南區綿延將近10公里的海岸線，腹地廣闊緊鄰市區交通方便，條件得天獨厚，未來他將致力改善與海的整個動線方便親水，有利於海上活動的全面發展，並要求政府落實向山向海致敬口號，法令應全面鬆綁不再限制人民出海，如此一來將可帶動大台南的發展，脫胎換骨成為國際大城市！

李啟維說，再過2年就是2024年，也是大航海時代1624年荷蘭人來到福爾摩沙建城的400年，他將督促政府重視此一歷史意義，並配合舉辦一連串活動，例如建城400年古都國際馬拉松比賽…..，一方面打響國際知名度和世界連結，一方面也可吸引觀光人潮帶動地方商機！

▲台南市安平南區市議員李啟維，在冬聰凜牧師、岳父、李文正前議員、饒舌歌手大支及眾多的支持者陪同下，前往民進黨台南市黨部完成初選登記。（圖／記者林悅翻攝，下同）

李啟維說，這次民進黨的初選參選爆炸競爭激烈，他沒有派系的支持，希望大家能做他的後盾，他絕對不會讓大家失望，拜託大家民調唯一支持，年輕有信仰有理想有抱負有熱情的李啟維！

►網友推到爆的「DIOR癮誘粉漾潤唇膏」才838元！

ET快訊
快訊／再增1外賓確診！　智慧城市展疫情擴大
盧秀燕霸氣宣布！　「1族群」打疫苗可領1000元
快訊／震不停！　花蓮又發生規模4.5地震
男星狂吞生蠔「晚上教訓妳」　對女友下戰帖！回家GG了
九頭身美女議員回家奔喪！　上手銬腳鐐靈堂下跪哭喊
找到了！新北女獨攀玉山北北峰失聯　陳屍溪谷上方平台
俄兵身藏一疊保險套！　她目睹煉獄景：他們性侵屠殺平民
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

美食外送員為躲違規罰單　異想天開掛贓牌...遇警被活逮

農漁業齊聚力挺周春米　屏東縣長的政績願景一次揭露

桃園婦進派出所喊「想回家、好累」　警透過衛生所檔案助返家

緬懷殉職先進　南投林管處於人倫紀念塔清明祭祀

監警棒球場外「指定打擊」　取締改裝及噪音車輛

台南安平區議員李啟維　牧師陪同初選登記

台灣國際蘭展台南登場　黃偉哲邀全國朋友見證世界級蘭花之美

3月31日起酒毒駕新法處罰即將上路施行　交通局發出6千通知書提醒

「屏東185大玩咖」遊程短片競賽　優勝者好康連連

永康警好讚！ 南警局長偕警友會理事長頒發破案茶

旅客壓秒上車問「有到枋寮？」　台鐵副站長怒：干擾安全監視

車上導航剛指示「微靠左行」　駕駛秒見前車誤闖對向車道

左左右右要升國三了！不想交男友　「要化妝很麻煩」：睡覺比較實際XD

兒愛陣頭！媽手作「將爺套裝」　穿上嗨翻狂搖成廟會最萌焦點

「咻～蹦幾咧」貨車載乙炔外漏　儲槽爆噴4層樓高！掉回後斗

東航機頭朝下「筆直墜落消失」　當地公司證實：監視器拍下的

建中生分享段考午休日常　可外出吃飯學霸趁空讀書

曾救過命！14歲老哈士奇出院　報恩浪貓開心喵叫站門口探病

妻子夾奇特形狀菇笑到沒氣　老公秒拿豆皮蓋住：金變態

貓咪雙眼緊閉倒臥貨車輪旁　突起身「討賠」他驚：碰瓷？

美食外送員為躲違規罰單　異想天開掛贓牌...遇警被活逮

農漁業齊聚力挺周春米　屏東縣長的政績願景一次揭露

桃園婦進派出所喊「想回家、好累」　警透過衛生所檔案助返家

緬懷殉職先進　南投林管處於人倫紀念塔清明祭祀

監警棒球場外「指定打擊」　取締改裝及噪音車輛

台南安平區議員李啟維　牧師陪同初選登記

台灣國際蘭展台南登場　黃偉哲邀全國朋友見證世界級蘭花之美

3月31日起酒毒駕新法處罰即將上路施行　交通局發出6千通知書提醒

「屏東185大玩咖」遊程短片競賽　優勝者好康連連

永康警好讚！ 南警局長偕警友會理事長頒發破案茶

震識／前震主震餘震怎麼分？　先去觀察再區別

具俊曄左無名指刺「婚戒」獨寵大S！爆低調示愛老婆…1個月前PO文閃炸

NBA火爆衝突！伊巴卡被拉褲子怒出拳　與湯普森抱在一起扭打

「台灣LBJ」周儀翔加盟　鋼鐵人迷彩球衣首曝光

不滿交通部推台鐵公司化　工會發動千人上街抗議怒批「假改革」

19歲少年在麥當勞工作「每天跑10公里回家」　原因曝光感動千萬網

結婚8年與婆婆同住一屋簷下　女星「不敢搬出來住」原因曝光

外送費iPhone比安卓貴5元？　網：蘋果有信仰稅

金針菇驗出李斯特菌是單一個案　陳吉仲：正全力調查找出原因

快訊／智慧城市展確診不斷！傳波蘭市長確診　再增1巴拉圭外賓染疫

用嘴巴幫男友…女大生「摳喉嚨」卡硬塊崩潰：好像得癌症！醫笑了

地方熱門新聞

即／花蓮近海凌晨6.6強震　台東成功山區停電

即／花東凌晨6.6強震！玉里碾米廠房屋變形　

即／致命金針菇檢驗陰性　農場回應

台中民宅火警全面燃燒　1人死亡

民眾黨台南市黨部旗幟遭毀損警破案

五倍券期限倒數　大江母親節促銷3/25開打

東北角「南雅奇岩」　尋找山海印象濱海地景

3萬朵玫瑰花浪漫燈海只到27日

陸軍203旅砲兵營戰術行軍體能大考驗

台南大地震5週年　他憶「小妹妹獨活全身傷」淚崩

南警破獲職業賭場帶回21人

城市博覽會玩基隆　海上觀展首次上場

酒毒駕新法處罰即將上路交通局發通知書提醒

東山鴨頭老闆舉刀恐嚇？遊客嚇跑

更多熱門

相關新聞

台灣國際蘭展台南登場

台灣國際蘭展台南登場

2022台灣國際蘭展即將於3月26日至4月5日在台南市後壁區臺灣蘭花生物科技園區開展，市長黃偉哲表示，台灣國際蘭展是世界三大蘭展之一，共有主題館、競賽館、蘭創館、商務館、市集館、美食區及蘭花公園等七大展區，歡迎全國民眾一起來體驗傲視全球的蘭花之美。

王淑慧被民進黨停權2年　板橋區議員戰添變數

王淑慧被民進黨停權2年　板橋區議員戰添變數

民眾黨台南市黨部旗幟遭毀損警破案

民眾黨台南市黨部旗幟遭毀損警破案

黃偉哲施政滿意度高有助於綠議員選情

黃偉哲施政滿意度高有助於綠議員選情

林宜瑾、林俊憲母雞帶小雞陪同子弟兵登記

林宜瑾、林俊憲母雞帶小雞陪同子弟兵登記

關鍵字：

台南安平議員李啟維初選登記

讀者迴響

熱門新聞

即／花東凌晨發生地震　全台有感狂搖

即／台灣東南海域規模5.4地震　中南部有感

即／花東01:41規模6.6地震　最大震度6弱

花蓮6.6強震　服飾店搖滾狂晃55秒

雷／《海賊王》魯夫惡魔果實覺醒

學者示警：規模8以上大地震會來

瘦子爆「3月初登記結婚」娶回辣女友！秘密宴客照曝

台東長濱711被震翻！「921的恐慌一擁而上」

6.6強震！玉里醫院前高架橋斷裂

快訊／2分鐘2強震「狂搖100秒」！01：43再發生規模6.1地震

國寶級演員在家突意識不清陷昏迷

福原愛偷吃橫濱男全因「這慾望被滿足」！

快訊／關指部士官出營看診　陳屍中和旅館

即／國家警報3響！04:29台東5.8強震

「麻豆傳媒」供片團隊出事！3團隊24人落網

更多

最夯影音

更多
旅客壓秒上車問「有到枋寮？」　台鐵副站長怒：干擾安全監視

旅客壓秒上車問「有到枋寮？」　台鐵副站長怒：干擾安全監視
車上導航剛指示「微靠左行」　駕駛秒見前車誤闖對向車道

車上導航剛指示「微靠左行」　駕駛秒見前車誤闖對向車道

左左右右要升國三了！不想交男友　「要化妝很麻煩」：睡覺比較實際XD

左左右右要升國三了！不想交男友　「要化妝很麻煩」：睡覺比較實際XD

兒愛陣頭！媽手作「將爺套裝」　穿上嗨翻狂搖成廟會最萌焦點

兒愛陣頭！媽手作「將爺套裝」　穿上嗨翻狂搖成廟會最萌焦點

「咻～蹦幾咧」貨車載乙炔外漏　儲槽爆噴4層樓高！掉回後斗

「咻～蹦幾咧」貨車載乙炔外漏　儲槽爆噴4層樓高！掉回後斗

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面