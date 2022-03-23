台南安平區議員李啟維　牧師陪同初選登記

▲台南市安平南區市議員李啟維，在冬聰凜牧師、岳父、李文正前議員、饒舌歌手大支及眾多的支持者陪同下，前往民進黨台南市黨部完成初選登記。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市安平南區市議員李啟維，23日在冬聰凜牧師、岳父、李文正前議員、饒舌歌手大支及眾多的支持者陪同下，前往民進黨台南市黨部完成初選登記，民調唯一支持加油聲口號此起彼落不斷，氣氛熱絡，李啟維議員表示會用更努力的腳步來回報大家對他的支持！

李啟維議員表示這幾年來延續父親服務精神，努力為地方爭取建設，例如建平8街和華平路今年即將拓寬，和緯路到安平全線打通，跨港大橋即將發包，億載金城西側港邊步道綠美化，漁民船員證5年換證免體檢，釣魚全面開放，增加流浪動物結紮和路殺焚化經費，大樓子母車收垃圾，已補助弱勢中低免計算娘家財產，安平鹽水溪生態旅遊，安馬航線的復航，觀光城免於被拆除，228紀念館的設立…，他也很感謝黃偉哲市長對他很多建議案的支持！

李啟維議員說，安平南區綿延將近10公里的海岸線，腹地廣闊緊鄰市區交通方便，條件得天獨厚，未來他將致力改善與海的整個動線方便親水，有利於海上活動的全面發展，並要求政府落實向山向海致敬口號，法令應全面鬆綁不再限制人民出海，如此一來將可帶動大台南的發展，脫胎換骨成為國際大城市！

李啟維說，再過2年就是2024年，也是大航海時代1624年荷蘭人來到福爾摩沙建城的400年，他將督促政府重視此一歷史意義，並配合舉辦一連串活動，例如建城400年古都國際馬拉松比賽…..，一方面打響國際知名度和世界連結，一方面也可吸引觀光人潮帶動地方商機！

李啟維說，這次民進黨的初選參選爆炸競爭激烈，他沒有派系的支持，希望大家能做他的後盾，他絕對不會讓大家失望，拜託大家民調唯一支持，年輕有信仰有理想有抱負有熱情的李啟維！