民進黨台南市議員初選　林宜瑾、林俊憲母雞帶小雞陪同子弟兵登記

▲立委林宜瑾、立法委員林俊憲，陪同市議員王錦德、呂維胤、蔡筱薇、李宗翰、以及市議員參選人朱明宏、江彥霆、朱正軒、周嘉韋，完成民進黨市議員提名初選登記。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

民進黨台南市黨部，22日由立委林宜瑾、立法委員林俊憲，陪同市議員王錦德、呂維胤、蔡筱薇、李宗翰、以及市議員參選人朱明宏、江彥霆、朱正軒、周嘉韋，完成民進黨市議員提名初選登記。

民進黨市議員初選登記第二日，立法委員林宜瑾、立法委員林俊憲陪同現任市議員及參選人前往台南市黨部登記，永康區市議員參選人朱正軒表示，過去將近10年的基層扎根，歷經市議會、市政府及立法院的訓練，期盼永康鄉親電話民調「唯一支持朱正軒」，給深耕基層多年的青年一個機會。

立委林宜瑾表示，朱正軒是服務處執行長，也是她在成大政經所的學弟，於求學階段就加入服務團隊，期間曾借調黃偉哲市長競選團隊，並進入台南市政府市長室服務，選前協助市長擘劃政見，選後協調各局處落實施政，不僅專業勤奮且待人親和誠懇，有互動過的人都非常肯定，也因此獲得市長及立委的聯合推薦，絕對是值得鄉親託付的好青年。

林宜瑾強調，朱正軒的參選訴求「永康正能量」，希望用熱情與專業，為永康帶來欣欣向榮的正面能量，同時也強打「中央地方、傳承連線」，讓立法院與市議會的連成一線，要為鄉親提供更好的問政與服務。

林宜瑾表示，朱正軒雖以新人身份青年參政，但有近十年的扎根與訓練，一年半前向黃偉哲市長辭去市府秘書職務，返回永康提前起跑，眼前正是驗收成果的時候，拜託鄉親給有專業、有經驗的新人為市民服務的機會，接到電話民調，請說出「唯一支持朱正軒」。

市議員參選人朱正軒表示，出身勞工家庭的他，求學階段就加入林宜瑾團隊，從半工半讀到正式職員，從基層開始扎根訓練，再到市府擔任市長秘書砥礪磨練，從地方到中央、從立法到行政，一步一腳印的累積，希望有機會將所學奉獻給永康鄉親。