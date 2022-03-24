民進黨台南市議員黨內初選同室操戈　吳通龍狀告江彥霆加重誹謗

記者林悅／台南報導

民進黨台南市議員黨內初選競爭激烈，發生同室操戈情況，台南市議員吳通龍在立委陳亭妃、前民進黨台南縣黨部主委蔡爾翰醫師的陪同下，24日中午前往台南地檢署，按鈴控告議員參選人江彥霆加重誹謗罪嫌。

▲民進黨台南市議員吳通龍，在立委陳亭妃、前民進黨台南縣黨部主委蔡爾翰醫師的陪同下，前往台南地檢署按鈴控告議員參選人江彥霆加重誹謗罪嫌。（圖／記者林悅攝，下同）

吳通龍議員指出，之前涉嫌詐領助理費案之判決書寫得很清楚，針對詐領助理費部分，台南高分院撤銷原判決，以涉犯使公務員登載不實罪論處，等於是司法還給清白，證明他沒有詐領助理費，且檢方也沒有提出上訴，所以全案判決確定，但是沒有想到為了市議員的黨內初選，同黨同志江彥霆，無視於事實的真相，惡意扭曲、抹黑攻擊，惡質到了極點，讓他深感遺憾，根本就是忽視23日民進黨秘書長林錫耀在中常會，要求黨內同志不要在初選「鬥過頭」的提醒，所以決定用行動「以訟止謗」，提告江彥霆加重誹謗罪嫌。

台南市議員吳通龍，24日中午，由前民進黨台南縣黨部主委蔡爾翰醫師陪同，先前往民進黨台南市黨部辦理初選登記，隨即赴台南地檢署按鈴申告議員擬參選人江彥霆加重誹謗罪。

陪同的立委陳亭妃表示，黨內初選應該是良性競爭，結果出現自己黨內同志違反事實真相的不實指控，當然最好的方式就是「以訟止謗」，用行動拒絕政治髒水。

吳通龍拿出高等法院台南分院2021年12月30日的判決書，主文寫道，「原判決關於吳通龍、趙蓮瑛罪刑及沒收部分均撤銷」。蔡爾翰說，白紙黑字寫的這麼清楚，也已經還給吳通龍議員清白，沒想到江彥霆為了黨內初選，不惜顛倒是非，公開誹謗黨內對手，這不是民進黨長期在台南塑造的優良政治文化，也已經違反民主的價值。

陳亭妃指出，民進黨秘書長林錫耀，週三才在中常會，對黨內初選恐損及黨的形象表達憂慮，並三申五令、說「別鬥成這樣」。陳亭妃說，連黨秘書長，都直接對黨內初選說出重話，沒想到才幾個小時之後，在網路上竟然還是出現違反事實、爲了初選勝選，不惜傷害自己黨內同志的抹黑手段。

吳通龍表示，希望正式提告之後，能夠「以訟止謗」，讓選舉回到正軌和制度的初衷，參選人應該是要提出對曾文區的瞭解與規劃，以及未來要如何爲選民服務，來爭取鄉親的認同與支持，而不是用扭曲事實、抹黑攻擊、傷害別人的方式來強取自己想要的位置，甚至不手軟的，直接對同志做出不當的攻擊，吳通龍重申他從政絕對是坦坦蕩蕩、清清白白，只有踏踏實實為民服務，任何不當的攻擊只會讓他更加堅強，因爲鄉親就是他的後盾，一定會全力爭取連任。

據了解，民進黨台南市議員吳通龍被控在第一屆直轄市南市議員任內與妻子趙蓮瑛共同詐領助理費，從檢方起訴指涉詐領170萬多元，到2021年底台南高分院更一審只認定吳與妻子僅犯使公務員登載不實罪，無貪污犯行、改判兩人都4月徒刑、緩刑兩年。因為吳夫妻兩人與檢察官都未上訴，全案定讞。

更一審認定僅犯使公務員登載不實罪，更一審指出，吳通龍夫妻挪用賴姓助理兩個月各1萬元助理費是用在助理勞、健保費、餐費、飲料費或議員服務處支出，都跟議員事務有關聯，雖使議會承辦員登載不實，尚不能認定吳氏夫妻有貪污私有意圖，不構成貪污詐財罪；但吳氏夫妻須在判決確定6個月內各向公庫支付5萬元。