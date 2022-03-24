清明連假將屆與掃墓車潮　桃園實施重點路段交通管制

▲針對清明連續假日與掃墓、旅遊車潮湧入，桃園市警局將在重點路段實施交通管制。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對清明節連續假期與掃墓旅遊車潮，桃園市警局針對全市各公墓、旅遊路段等重點道路將實施交通管制，呼籲返鄉掃墓民眾提早規畫行程，避開壅塞路段，配合警方管制疏導措施；此外，警方也提供建議替代道路，籲請民眾配合，避免連續假日塞在車陣。

▲針對清明連續假日與掃墓、旅遊車潮湧入，桃園警方將實施交通管制。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市警察局指出，今年清明連假前一個週末假日，即3月26至27日恐將出現第一次掃墓、祭祖車潮，清明連續假期從4月2日至5日間，返鄉掃墓、旅遊車潮將二度湧現，籲請民眾避開壅塞路段、提早規劃行程，配合警方管制疏導，相關疏運重點如下：



一、清明掃墓：



因應國人提前掃墓習慣，警方自清明節前2週（3月19日）起，加強各區大型公墓、宗祠、生命紀念園區周邊交通疏導，包括大溪區佛光山寶塔寺、和平禪寺與美華公墓周邊將實施管制；另各區公墓、生命紀念園區周邊大多路幅狹窄，任意停車將造成交通壅塞甚至發生事故，警方將在重點路段進行取締、驅離違規停車；桃園市政府在蘆竹區規劃2條路線（自機捷山鼻站與山外路行駛至蘆竹生命紀念園區），楊梅區1條路線（中山南路800巷口至楊梅生命紀念園區），籲請民眾多加利用。

二、國道管制：警方配合高速公路局規劃執行管制如下：



1.入口高乘載管制：



4月2日6至12時，桃市境內國道1號桃園、內壢、中壢、幼獅、楊梅等交流道與國道3號大溪、龍潭與高原交流道等南下入口匝道將實施高乘載管制。



2.入口匝道封閉：4月2至3日每日0至12時，封閉國1平鎮系統南下入口匝道。



3. 風景遊憩區：桃市主要風景區預期將吸引大量人潮前往，包括大溪老街、石門水庫、角板山風景區、小人國、永安漁港等景點，警方將持續監控路況、即時疏導，呼籲前往大溪、復興地區遊客，避開連假期間上午至中午時段，以免與掃墓車流同時進出大溪地區造成壅塞，下午返程尖峰時段也建議避開國道3號大溪交流道周邊道路，改由台3線往三峽經三鶯交流道北上，或由台3乙線往龍潭方向經龍潭或高原交流道南下。

▲針對清明連續假日與掃墓、旅遊車潮湧入，龍潭警方將實施交通管制。（圖／記者沈繼昌翻攝）

龍潭警分局因應4月2日至5日連續4天清明節連續假期，配合龍潭區公所辦理公墓公園春祭活動，針對轄區易壅塞路段研擬規劃交通疏導作為，使民眾能快樂出遊交通順暢不塞車。



此外，針對龍潭區多處知名觀光景點，如石門水庫、小人國與六福村主題樂園等風景休憩區連假期間，再加上民俗掃墓，預估將吸引大量遊客進入龍潭地區，警方將在高原交流、中豐路、台三線、台三乙線與中原路等主要道編派員警、協勤民力協助交通疏導工作。

▲針對清明連續假日與掃墓、旅遊車潮湧入，龍潭警方將針對高原交流道實施交通管制。（圖／記者沈繼昌翻攝）



另籲請民眾留意，在4月2日上午6至12時，國道3號龍潭、高原交流道南下入口匝道執行高乘載交通管制，呼籲駕駛人掌握交通動態及各項管制措施，彈性調整行車時間與改道動線，以免塞車之苦。用路人可直撥龍潭警分局電話（03）489－1112、高速公路查詢電話「1968」及警察廣播電臺專線0800-000123外，亦可上交通部網站http://www.motc.gov.tw查詢。

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