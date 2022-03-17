桃園婦弄丟勞力士女錶　警花3天調閱20組監視器找到了

▲古姓婦人7天前在桃園區某路段不慎遺失一支勞力士錶，向桃園警分局求助。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市古姓婦人3月10日在桃園區某路段上課時，不慎遺失一個小包包，內有一支女用勞力士錶，事後循原路找了幾次都未發現，由於這隻手錶是老公在她50歲送她的生日禮物，極具紀念價值，古女為此輾轉難眠，並向桃園警分局報案。警方獲悉後調閱鄰近路段20組監視器，經3天比對後查出被1名婦人拾獲，通知古女領回失蹤多日的手錶。古女16日親贈感謝信函，感謝警方鍥而不捨幫她尋回這份生日禮物。

桃園警分局指出，古姓婦人於本月10日下午5時30分許在桃園區某路段上課途中，不慎遺失1個小包包，內有勞力士女錶等物品，其中女錶是其老公在她50歲生日時的生日禮物，對她而言極具紀念價值，發現手錶遺失後，來回找了好幾次均無所獲，返家後輾轉數日難以入眠，因此決定向警方求助。

桃園警分局埔子派出所接獲報案，值班員警羅元笙還與古女夫妻組成LINE群組，透過訊息即時傳達溝通，首先確認古女遺失當天行進路線與時間點，羅員調閱沿路20組監視器，經過3天時間釐清，在桃園區某路段發現古女手錶失落後，被後方一位婦人拾獲，員警以此線索循線找到該名婦人，經過溝通勸導，婦人同意歸還這支勞力士錶。

桃園警方隨後通知古女領回，昨天下午古女夫妻聯袂到埔子派出所致贈感謝信與水果禮盒給員警，古女因為太開心又失眠了，也特別向警方致謝，對於員警積極態度給予肯定。

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