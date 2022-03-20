因應掃墓桃園殯葬所周邊將管制交通　部分紅黃線可停車

▲桃園警方因應清明連假掃墓進行交通疏導。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

因應清明節連續假期桃園殯葬所及宏善寺納骨塔將湧進的掃墓人潮及車流，桃園警分局在殯葬所及納骨塔周邊主要路口都規劃交通管制疏導勤務，自4月2日起至4月5日止及清明連續假期前的例假日，每日上午8時至下午4時止，編排警力加強交通疏導及防竊勤務等作為。

▲分別對桃園殯葬所及宏善寺周邊聯絡道路編排警力疏導。（圖／桃園警分局提供）

桃園警方表示，清明連假期間及期前的掃墓民眾，可多加利用大眾運輸工具（桃園市免費市民公車環狀紅線）前往大有路附近納骨塔和公墓，另一處位於三元街407巷內宏善寺，警方針對公墓周邊道路，編排機巡組機動性交通疏導管制勤務，周邊聯絡道路則是視車流調整號誌秒差、規劃單向通行等措施，接獲臨時性道路壅塞資訊時立即派員疏導、透過廣播電台提供即時路況，讓車輛改道，避免造成車流回堵。

由於桃園殯葬所內停車位有限，龐大掃墓民眾車輛停放是一大負荷，因此在假日期間殯葬所內停車場如果停滿，可到大有路與至善街口內一處私人空地供民眾車輛停放，停放時間到當日下午3時為止，且僅限於掃墓民眾停放；另至善街的路幅狹小會車困難，因此除派遣警力於大有路與至善街口交通疏導外，至善街往停車場方向改為單向行駛，民眾自大有路至善街口進入停車後，可順向由另一端桃殯側門端返回大有路；此外，健行路從桃林鐵路至荷顯宮路旁開放紅黃線停車，但切勿併排停車及於路口10公尺內停車，也呼籲民眾儘量共乘並配合現場員警及所方工作人員交通引導，以確保行車順暢。