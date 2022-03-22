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迎接清明假期！東森購物網超狂回饋　澎湖花火節2500元有找

▲▼ 東森購物 。（圖／）

▲迎接清明連續假期，東森購物網推出首波優惠活動，即日起至3/24，凡消費優選商品加碼回饋10%樂透金，且回饋無上限。（圖／東森購物網提供）

消費中心／綜合報導

清明連假即將到來，民眾安排出遊或回家祭祖，而疫情尚未全面鬆綁，網購仍是民眾安心購物的首要選擇，預估此波連假網購潮將超越實體店面，東森購物網推出清明連假首波優惠活動，即日起至3/24，凡消費優選商品加碼回饋10%樂透金，且回饋無上限，讓全家大小一起享受開心購物。

清明連續假期後，天氣將漸漸變暖，民眾準備把冬衣、厚重棉被收起，東森購物網提供傢俱、寢飾換季3折起，下單就抽東妮涼被，滿額再抽500元提貨券；而家電換季折扣，消費滿額回饋萬元禮物卡再送空氣清淨機，日立滿額送5888提貨券，另加碼抽萬元小家電；生活日用商品館則推出「櫻花季浪漫春遊趣」滿額最高送$750禮物卡，限定優惠到3/23 23:59截止。

隨著國內疫情趨緩，春暖花開，國內旅遊正夯，也帶動近期旅遊市場買氣顯著增長，東森購物網觀察，相較於1、2月，站上旅遊業績在3月成長2倍，其中又以可使用國旅券折抵的團體旅遊類型商品成長最多，再來才是住宿、湯屋，熱銷價格區間落在2,300至4,500元。

如果還沒想好清明連假要去哪裡，東森購物網也進一步盤點目前5大熱賣旅遊商品供民眾參考，分別是：「澎湖花火節」限時搶購玩澎湖摩西分海四日遊、宜蘭親子「悅川酒店」1泊1食雙人平日、新北萬里「白宮行館」1泊1食沙灘溫泉奢華海景雙人房平日、嘉義天成文旅-繪日之丘1泊1食雙人、礁溪「長榮鳳凰酒店」平日高級/綠景湯屋+雙人桂冠自助餐券，其中澎湖花火節促銷價最低3,490元，現折1千，等於單人只要2490元！東森購物網推出超值組合與回饋，希望消費者買得滿意又開心，也搶攻清明連假的消費商機。

►「天成文旅華山町」一泊一食2000元有找！

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