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推特傳口愛照「是豔遇嗎？」　無聊男想看入珠是什麼下場慘了

▲桃園市李姓男子2020年7月間在桃園市住處，在推特上傳男女赤裸口交照片，還佐以「想看看入珠是什麼？」等猥褻文字遭檢舉。（示意圖／取自視覺中國CFP）

▲桃園市李姓男子2020年7月間在桃園市住處，在推特上傳男女赤裸口交照片，還佐以「想看看入珠是什麼？」等猥褻文字遭檢舉。（示意圖／取自視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市李姓男子2020年7月間在推特社群網站，因無聊上傳3張赤裸男女口交照片，還佐以「想看看入珠是什麼...」、「這是豔遇嗎？」等猥褻文字敘述，供不特定人士上網觀覽，事後遭網友截圖檢舉；桃園地院審理時，李坦承犯行不諱，法官認為李行為已危害社會善良風俗，顯見法治觀念淡薄，審結依犯散播猥褻影像罪，處拘役30日，得易科罰金，本案還可上訴。

檢警調查，41歲的李姓男子於2020年7月13日，在桃園市住處，經由網際網路在推特社群網站，竟上傳男女赤裸口交照片3張，還以「想看看入珠是什麼...」、「怎麼就這樣套上去了」、「這是豔遇嗎？」等猥褻文字敘述，供不特定人觀覽。

案經網友檢舉告發，桃園檢警獲悉後傳喚李到案說明，李在桃檢複訊時，坦承犯行不諱，其證詞與證人所述情節相符，並有推特社群網站上猥褻影像文字網頁截圖佐證，檢察官認為李男犯行應堪認定，係觸犯刑法第235條第1項之散布猥褻影像文字罪嫌，偵結依妨害風化罪嫌聲請簡易判決處刑。

桃園地院法官審理時認為，李為智識成熟之成年人，明知網際網路具有快速散播之特性，且電磁紀錄影像能無限複製，猥褻影像一旦上傳至網際網路，甚難阻止、收回，仍恣意將猥褻影像上傳至其推特帳號頁面，供不特定多數人觀覽。

法官審酌，李之行為已危害社會善良風俗，顯見其法治觀念淡薄，惟念其犯後坦承犯行，態度尚可，衡量其犯罪動機、目的、手段等情狀，依犯散布猥褻影像罪，處拘役30日，如易科罰金，以1千元折算1日，本案還可上訴。

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