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桃園警查毒違法搜索　法官依「毒樹果實」理論判毒蟲無罪

▲桃園市游姓男子2020年2月間購毒藏在車上，拒絕警方攔檢還撞傷2名路人與2名員警後逃逸，桃園地院法官以「毒樹果實」理論認為警方違法搜查，判處游男無罪。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲桃園市游姓男子2020年2月間購毒藏在車上，拒絕警方攔檢還撞傷2名路人與2名員警後逃逸，桃園地院法官以「毒樹果實」理論認為警方違法搜查，判處游男無罪。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市游姓男子2020年2月間駕車遇警方臨檢，因才剛購毒完畢藏在車上，擔心被警方查出因此拒絕攔檢，逃逸時還撞傷2名路人與2名員警，游事後棄車逃逸，警方在其車上起出海洛因、安非他命等毒品證物；桃園地院審理時認為警方搜索不合法，依「毒樹果實」理論，判游無罪。

檢警調查，游姓男子於2020年2月28日晚間7時許花14萬元在不詳地點向不詳年籍男子購買海洛因2包（淨重19.18公克，純質淨重共7.29公克）與安非他命等（驗前毛重共2.2471公克）共3包毒品藏於已報廢車牌之轎車上，當晚開車行經八德區永福西街、福國北街口處，因違規行駛被員警攔查，但游男未依指示停車且加速脫逃，過程中游企圖衝撞逃跑，過程中還撞傷2名機車騎士。

警方隨後於晚間7時許在附近某處空屋查獲該輛轎車，員警敲打車窗時手部被玻璃割傷，而游早已棄車逃逸，員警仍在車上起出毒品、毒品吸食器等證物，偵訊後依毒品、妨害公務與肇事逃逸等罪嫌移送桃檢偵辦，桃檢複訊後依公共危險、妨害公務等罪嫌起訴。

桃園地院法官審理時，游男坦承棄車逃逸等犯行，車內毒品也為其所有，但堅詞否認有肇事逃逸、妨害公務等犯行。法官審酌，游男車輛並非現場遺留物品，當下並非屬於緊急情況，駕駛座擋風玻璃被游男以帆布覆蓋、鐵皮掩飾在車前，且車門均緊閉，顯示對於車內隱私有期待，警方已構成搜索且不符合刑事訴訟法第143條前段規定，警方無令狀搜索已違反「毒樹果實」理論，指先前違法取得之證據有如毒樹，本於此而再行取得之證據，即同毒果，為嚴格抑止違法偵查作為，原則上絕對排除其證據能力，認為警方取證無效。

此外，妨害公務與肇逃部分，法官認為，員警是破窗時被割傷，並非游男駕車撞傷，無法認定有妨害公務之犯意。駕車撞傷騎士則涉故意傷害，不構成肇事逃逸罪等要件，另因機車騎士均未提吿，法官審結判游男無罪之諭知，本案還可上訴。

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