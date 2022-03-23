大學春假排名曝！「這10校連放9天」爽翻　網羨慕：淡江首選了吧

▲有許多學校都放9天。（圖／粉專「圖地」授權引用）

記者曾筠淇／綜合報導

清明連假就要來了，不過有不少大學可不只放4天，擅長製作圖表的粉專「圖地」就分享「2022大學春假排名」，圖中有許多學校都爽放9天，讓不少網友看到後紛紛直呼，「沒有比較沒有傷害」、「我淡江我驕傲」、「我有9天，爽」。

粉專「圖地」發文表示，清明連假即將到來，大家都放幾天假呢？今年有許多學校都爽放9天連假，包含「淡江、文化、東海、真理、輔仁、嘉義、中興、金門、崑山科大、致理科大」。而排名第二多的則是「東吳」，放了7天、整整一個禮拜。

[廣告]請繼續往下閱讀...

再來，放6天的學校有「成功、中正、台北、台東、台南、銘傳、大葉、高雄科大、台灣海洋大學、雲林科大」；放5天的學校有「世新、屏東、屏東科大、政大、中央、清華、東華、陽明交大、元智、高雄、台北科大、台藝大」。

▲淡江大學放9天 。（圖／淡江大學提供）

「圖地」表示，各校「額外」放的假日都有不同名目，舉凡畢業典禮補假、校慶補假、教學觀摩等，不過幾家歡樂幾家愁，也有許多學校比照公家機關規定，只放了4天。

精美的圖表曝光後，吸引不少網友留言回應，「暨南果然注重學習」、「東吳：特立獨行」、「東吳YYDS」、「中興好讚」、「羨慕放這麼多天」、「為什麼不管我讀哪間學校，都是放最少的」、「淡江首選了吧」、「為什麼你們9天我才4天」、「我們學校9天？現在改車票來得及嗎」、「大學不都自動放假？春假放成寒假都不是問題」、「怎麼放假輸別人」。

還有其他學校的學生補充，「9天+1，我朝陽科大」、「北醫遠距週11天彈性休假笑而不語」、「彰師同雲科大，就是要再上1天再休2天」、「警大今年放5天，4/1中午至4/6中午」。

本文、圖片經粉專「圖地」授權引用