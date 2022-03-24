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又見酒駕！桃園男直衝85度C　網諷：還沒開門就急著買咖啡？

▲桃園市林姓男子23日凌晨在KTV喝了2瓶啤酒後開車，行經中壢區中山東路三段失控與對向轎車碰撞後撞上路旁85度C，鐵門都撞壞。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市林姓男子23日凌晨在KTV喝了2瓶啤酒後開車，行經中壢區中山東路三段失控與對向轎車碰撞後撞上路旁85度C，鐵門都撞壞。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市林姓男子23日凌晨開車行經中壢區中山東路三段附近，失控與對向轎車發生碰撞，再撞上路旁店家招牌再撞進85度C店內，撞擊力之大連鐵門都被撞毀，中壢警方據報處理時，為2名駕駛酒測，其中林男酒測值為每公升0.27豪克已超標，另名簡姓男子則頭部與下巴受傷，並無酒精反應；案發後有不少網友在臉書「我是中壢人」留言，有網友戲稱「還沒開門就急著買咖啡」等語。

▲桃園市林姓男子23日凌晨酒後開車，行經中壢區中山東路三段失控撞上路旁85度C，現場一片狼藉。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市林姓男子23日凌晨酒後開車，行經中壢區中山東路三段失控撞上路旁85度C，現場一片狼藉。（圖／記者沈繼昌翻攝）

中壢警分局指出，23日凌晨1時52分，30歲的林姓男子駕車行經中壢區中山東路三段、金鋒五街口處時，不慎與對向70歲的簡姓男子轎車發生碰撞，林男失控先撞上路旁商店招牌再撞上85度C店內，連鐵門都被撞毀，簡男連人帶車則撞進附近社區花圃內。

▲桃園市林姓男子23日凌晨酒後開車，失控撞上路旁85度C。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市林姓男子23日凌晨酒後開車，失控撞上路旁85度C。（圖／記者沈繼昌翻攝）

車禍意外巨大撞擊聲響驚醒住戶並打電話報警處理，中壢警方趕抵現場處理，其中簡姓男子頭部與下巴等處有輕微受傷，林男則幸運未受傷，員警為2人進行酒，簡男無酒精反應，林男則為每公升0.27毫克，已明顯超標。這場意外有網友在臉書「我是中壢人」留言，包括「急著想買咖啡提神吧」、「應該是想買58, 不小心開進85」、「還沒開門就急著買咖啡？」

林男在偵訊時坦承23日凌晨曾與友人在中壢區某KTV唱歌喝酒，大概有喝2瓶罐裝啤酒，凌晨1時40分返家，沒想到發生意外；警方偵訊後依公共危險罪嫌將林男移送桃檢偵辦，至於肇事原因仍在調查釐清。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

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