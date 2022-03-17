▲新式捕蜂裝備2分鐘穿上，新北動保處捕蜂戰力再升級。（圖／新北市動保處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

瑞芳動物之家接獲瑞芳區公所通報，有虎頭蜂窩出現在三貂嶺車站附近步道旁，為避免螫傷遊客，動物之家接獲案件後由駐區獸醫王嚴緖前往處理，到達現場發現一顆約2個籃球大的虎頭蜂窩，推測可能是黃腳虎頭蜂窩，人員隨即換上捕蜂新裝備，從開始至完成著裝，僅僅花費不到2分鐘時間，接著在樹幹上架設長梯，將虎頭蜂窩所在樹枝鋸下，順利完成蜂窩摘除任務。

瑞芳動物之家駐區獸醫王嚴緖表示，先前舊式白色捕蜂裝備厚重，著裝過程需2人合作，也較費時，近日動保處採買新式達人捕蜂裝，只需2分鐘內即可自行著裝完成，重量輕，面罩部位通風良好，不易產生霧氣，手套、雨鞋與捕蜂裝屬於一體成形，增加捕蜂過程安全性，對捕蜂人員來說是一大利器，此次摘除過程中，能感受到大量虎頭蜂螫在新式捕蜂裝表面上停駐，猶如雨滴般滴答滴答感，輕鬆順利完成摘除任務。

▲新式達人捕蜂裝輕薄好用、雨鞋手套是一體式、可自行迅速穿戴，無須他人協助。

瑞芳區公所表示，最近在臉書瑞芳大小事中，有民眾貼出三貂嶺火車站往碩仁國小途中步道旁出現一顆巨大虎頭蜂窩，高度約有2層樓高，便趕緊通知瑞芳動物之家協助摘除，經王醫師判斷為黃腳虎頭蜂窩，在國內7種虎頭蜂種類中屬於較小體型，但為攻擊性強的蜂種，民眾警覺性高通報，動保處派人及時摘除。

動保處長楊淑方表示，民眾住家周圍若發現蜂窩，切勿自行摘除，避免遭受蜂螫而受傷，可通報1999、或致電動保處：02-2959-6353派員協助摘除，動保處在設備、器材及專業人力皆有備齊，通報後會派員立即前往處理，協助民眾解除虎頭蜂螫危機。

▲舊式白色捕蜂裝雨鞋與手套需額外穿戴，厚重、穿著耗時，需2人合作穿戴，1人自行穿戴較為困難。



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