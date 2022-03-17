▲新北三芝動物之家櫻花綻放，毛孩免費施打狂犬病疫苗。（圖／新北市動保處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

3月天新北三芝櫻花齊綻放！近日新北市政府動保處與景觀處合作，結合虎年毛寶貝認養，在三芝動物之家大門入口設立「櫻花祈福（虎）卡」裝置，邀請民眾寫下來年對動物們的關心與祝福。動保處表示，歡迎民眾攜帶毛寶貝前來動物之家賞櫻，寵物還可以免費施打狂犬病預防針注射。

櫻花是三芝區最美麗路樹，全區種植約1萬6000多棵櫻花，現在正是山櫻花、八重櫻、吉野櫻等盛開季節。三芝動物之家旁青山路吉野櫻已盛開8成， 三芝區圓山里長葉泓志說，每年春天這個期間，就是青山路美麗櫻花盛開時候，民眾沿著青山路一路賞花就能夠到達三芝動物之家，這裡收容經過訓練，非常聰明乖巧而且親人的毛寶貝，去年里辦公室也認養1隻名叫小黑的流浪犬，小黑平時認真負責山區里辦公處治安巡邏工作，已經成為里長和里民們的好伙伴。

▲新北市景觀處與三芝動物之家設立櫻花祈福（虎）卡裝置。

景觀處表示，這次活動設計櫻花祈福「虎」卡，創意來自於柔美櫻花有如貓咪粉色可愛肉掌，期待在虎年將櫻花的花語「生命、幸福、希望」寓意帶給更多人，動保處也呼籲大家共同來愛護身邊毛寶貝，讓毛寶貝幸福一輩子。

動保處長楊淑方表示，新北市有8所動物之家，為讓動物順利認養，動保員與志工、訓犬師們長期訓練犬隻，很多都已經學會坐下、握手等簡單指令，民眾除可以至動物之家挑選，亦可以至74處認養小棧辦理認養，另外也可以鎖定動物之家臉書，不定期會透過臉書直播、影片介紹所內犬貓，也歡迎民眾來當志工，給予毛寶貝們幸福陪伴，拍照傳遞讓更多人認識毛寶貝，讓牠們有個溫暖的家。

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