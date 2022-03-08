快訊／東港恐怖旅行團「高雄已7例」　夫妻去美髮店遭感染

記者許宥孺／高雄報導

高雄市8日新增2例本土病例，兩人是一對夫妻(21037、21056)，21037曾在3月2日去過20862工作的美髮店，夫妻在4日被匡列隔離，當日居隔前採檢陰性，7日陸續因病就醫採檢陽性，Ct值21.2、17.1，由於無社區風險，市府未公布足跡。

▲高雄市長陳其邁說明最新疫況。（圖／高雄市政府）

[廣告]請繼續往下閱讀...

屏東宮廟旅遊團在2月20日上午7點從東港出發，搭乘遊覽車到北部旅遊，抵達台中清水休息站後，又到台北士林官邸，晚間到礁溪白空溫泉飯店，隔天自飯店出發後，前往武陵農場賞櫻，之後到頭城開蘭溫泉飯店，隔天一早到北關風景區，再到基隆和平島，之後一路南下經過休息站稍作休息，於晚餐後回程。同行者共計30多人，3月4日起陸續出現確診個案。

首先是在左營果貿社區大偉自助餐的女員工，她在3日發病，經到診所就醫後，醫師有警覺，立即給予快篩試劑，經檢測後出現陽性反應，診所趕緊通報衛生所，安排送醫採檢確診。市府擴大匡列採檢，自助餐女店員的姊姊20862、父20861母20860也染疫，疫調回溯，發現其父母在2月有參加屏東旅遊團，其中台南成員、新北成員也相繼確診，研判是同個感染源。

此外，確診的高雄一家曾在3月1日晚間到老新台菜十全店用餐，衛生局為慎重起見，匡列整家餐廳員工，有124名員工檢出陰性，但這家人當時到店用餐，有一名女服務員在桌邊服務，接觸過程中也不慎確診，Ct值32.08，也同屬屏東旅行團感染鏈。

今日新增2例病例仍是屏東旅行團感染鏈，兩人是一對夫妻，妻子21037在2日去過自助餐女店員姊姊20862所服務的美髮店，長時間接觸後，回家再傳染給先生，夫妻在4日被匡列隔離，居隔前採檢陰性，7日先後因病就醫採檢陽性，Ct值21.2、17.1，評估無社區風險，不公布足跡。

