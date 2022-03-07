快訊／東港恐怖旅遊團釀高雄5確診　6895人採檢結果出爐

▲高雄市長陳其邁說明最新疫情狀況。（圖／高雄市政府）

記者許宥孺／高雄報導

嘉玲回來了！高雄市7日無新增確診病例，市府仍召開防疫會議，並宣布2個好消息，日前高雄自助餐女店員和家人的感染源找到了！另外，市府於果貿社區設置篩檢站，並連日擴大匡列溯源疫調，6895人PCR採檢結果也都是陰性。

屏東宮廟旅遊團在2月20日上午7點從東港出發，搭乘遊覽車到北部旅遊，抵達台中清水休息站後，又到台北士林官邸，晚間到礁溪白空溫泉飯店，隔天自飯店出發後，前往武陵農場賞櫻，之後到頭城開蘭溫泉飯店，隔天一早到北關風景區，再到基隆和平島，之後一路南下經過休息站稍作休息，於晚餐後回程。同行者共計30多人，3月4日起陸續出現確診個案。

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首先是在左營果貿社區大偉自助餐的女員工，她在3日發病，經到診所就醫後，醫師有警覺，立即給予快篩試劑，經檢測後出現陽性反應，診所趕緊通報衛生所，安排送醫採檢確診。市府擴大匡列採檢，自助餐女店員的姊姊20862、父20861母20860也染疫，疫調回溯，發現其父母在2月有參加屏東旅遊團，其中台南成員、新北成員也相繼確診，研判是同個感染源。

此外，確診的高雄一家曾在3月1日晚間到老新台菜十全店用餐，衛生局為慎重起見，匡列整家餐廳員工，有124名員工檢出陰性，但這家人當時到店用餐，有一名女服務員在桌邊服務，接觸過程中也不慎確診，Ct值32.08，也同屬屏東旅行團感染鏈，此群聚已造成高雄5人確診。