女房東豪砸4700萬買大樓仍撿回收！醫揭囤物症5原因：跟有錢無關

記者許宥孺／高雄報導

台中市興中街大樓6日發生火警，造成6死6傷慘劇，鄰居指控70歲莊姓女屋主有囤物癖，常撿拾物品堆積在大樓，導致逃生不及。身心科醫師表示，囤物症病因仍不清楚且會合併其他症狀，通常有5種可能性，跟個案「有不有錢」並不相關，有些人認為東西在身邊就有安全感，而治療此類型患者非常困難，「因為通常他們都覺得自己沒問題！」

▲台中中區興中街火警，鄰居控訴莊姓屋主會在1樓與樓梯間堆滿雜物。（圖／記者游瓊華翻攝）

阮綜合醫院身心內科醫師林奕萱表示，囤物症患者通常會囤積無生命的東西，外人看通常是雜物、垃圾；少部分患者則會囤積動物，像是有些人會養10、20隻貓狗。外人看囤物症患者所囤積物品，看似都沒有價值，但對患者來說可能有意涵。

▲阮綜合醫院身心科醫師林奕萱。（資料圖／記者吳奕靖攝）

以台中火警案莊姓女房東舉例，她豪砸4700萬買大樓當房東，每個月還能回收房租，但她卻常常撿拾物品回公共空間堆積，造成鄰居時有怨懟。林奕萱說，旁人大多無法理解囤積症，但對她來說，這些物品可能很獨特，或是未來某時某刻會用到，也有可能是這些物品對她來說，是很重要的連結，還有患者認為，有這些物品在身邊比較有安全感；但也有可能是單純不想浪費，因此跟個案有不有錢，是不相關的，詳細原因還是要透過治療才曉得。

▲▼台中中區興中街火警，1樓與樓梯間堆滿雜物。（圖／記者游瓊華翻攝）

林奕萱指出，目前囤物症病因仍不清楚，但跟一般精深科疾病一樣有多重原因，不外乎家族史、後天壓力、先天人格特質等。不過囤物症會合併其他症狀，如焦慮症、強迫症、憂鬱症，都可能同時出現。

林奕萱舉例， 她也曾介入類似個案，一位里民囤積物品嚴重，東西都堆到大馬路上，影響到行車安全，也曾引起小火災，周圍居民不免擔心再囤下去會影響社區生活，區公所勸導無用，也多次聯絡清潔隊整理房子，但很快1.2天又塞爆。

▲莊姓女屋主愛撿資源回收物堆積，日前才遭清潔隊強制清理。（圖／記者游瓊華翻攝）

「囤物症最大的困難是，通常他們都覺得自己沒問題！」林奕萱不諱言，患者得要有意願就醫，並且認知自己需要協助，這是最困難的，即便出現在新聞報導次數多，但出現在門診卻很少數。

發生火警的這棟大樓已是35年老屋，前身是印象大飯店，又被稱為偷情飯店，為地上1樓、地上7樓建物，總建坪391坪，莊姓女屋主於2012年已妹妹名字買下，並改建成出租套房，整棟大樓共計有41間套房。

▲台中民宅火警釀6死6傷。（圖／記者白珈陽攝）

▲台中興中街惡火，房東輕傷被警方帶回偵訊。（圖／記者白珈陽攝）

身材嬌小的莊姓女房東，拿出千萬現金加上貸款，買下前身為旅館的集合式住宅後，將旅館改為41間套房出租，儘管每月有租金作為收入來源，但仍愛撿資源回收物，並將撿來的回收物堆積在1樓與樓梯間，阻礙逃生，導致6日火災發生時，消防員行動困難，無法在第一時間佈水線灌救，造成6死6傷與一隻寵物羊死亡的悲劇事件。

中市消防局第七救護大隊組長林建男也直言，這起火警死傷如此嚴重的主要原因在於1樓與樓梯間堆放大量雜物，影響救災動線，無法第一時間進入滅火。而環保局4日前往清理時，清出1.1噸的雜物，17個人耗費1小時才清完，未料僅隔2日又再堆積成山，而清潔隊忙著在清理的時候，莊婦在旁不斷抱怨，還對環保局提告3次搶奪財物罪。

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