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旗津券真的來了！高雄市府豪砸2千萬　搭渡輪、住宿就送

▲高雄市經發局長廖泰翔說明旗津振興方案。（圖／翻攝自高雄市政府臉書）

▲高雄市經發局長廖泰翔說明旗津振興方案。（圖／翻攝自高雄市政府臉書）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市在過年前爆發港埠群聚，因相關足跡都在旗津區，不僅部分居民、工作者被匡列，觀光客也不敢踏入，造成生意慘淡。高市府豪砸2000萬投入振興，今天正式宣布挺旗津市民的振興方案。

經發局長廖泰翔今於防疫記者會上公布振興計畫，首先是「船好等你」，只要搭渡輪前往旗津，就能獲得100元旗津券，希望民眾透過實質消費來振興觀光；住宿部分也有「津好住」，入住旗津旅宿業，每晚每房加碼送旗津券200元，另外配合觀光局合作旅行社，搭乘遊覽車到旗津就送旗津券100元。

▲▼旗津因疫生意慘淡。（圖／旗商商圈陳昱宏理事長提供）

▲▼旗津因疫生意慘淡。（圖／旗后商商圈陳昱宏理事長提供）

▲▼旗津因疫生意慘淡。（圖／旗商商圈陳昱宏理事長提供）

廖泰翔指出，旗津券發放時間是3月11日至4月5日，使用期間是3月11日至8月31日，每日限量，發完為止，適用於旗津區百間合作店家，也歡迎旗津店家加入振興行列。

另外，市府也不忘配合防疫的旗津人，讓防疫工作得以高效率執行，並把疫情風險降到最低，因此，設籍於旗津居民的市民可領旗津券300元(50元*6張)。

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