一句「看三小」爆衝突　北市酒店3打1畫面曝...短裙女勸架拉不住

記者邱中岳／台北報導

北市中山區長春路上一家酒店8日上午7時許發生打架事件，1名酒客遭3名客人圍毆，手筋差點遭砍斷；警方到場將人帶回，起因竟是雙方在大廳擦肩而過，雙方眼神交流，突然嗆聲「看三小」釀禍。

警方調查，8日上午7時許，26歲的黃姓酒客等3人，在長春路的酒店消費，原本離開後要上廁所，又返回酒店大廳，上完廁所準備離開時在大廳與27歲的張姓酒客擦肩而過，沒想到雙方眼神交流，張姓酒客卻突然朝黃男等人怒嗆「看三小」，雙方在大廳大打出手。

▲2派酒客在大廳互看，1方不滿被嗆「看三小」當場爆發衝突。（圖／記者邱中岳翻攝）

黃姓男子等人還掏出彈簧刀朝張姓酒客攻擊，造成張的手筋遭砍險斷，警方事後到場控制現場，將遭砍的張姓酒客送往醫院，另外也將持刀砍人的黃男一方3人帶回派出所，警方訊後依傷害、聚眾鬥毆將3人移送法辦。

▲酒客在大廳被嗆「看三小」當場爆發衝突，不顧店家勸阻持刀砍殺。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，當時黃姓男子等人已經消費完離開店家，因為要上廁所才折返回來店內大廳，沒想到卻因此爆發口角，進而引發衝突，監視器也錄下整個過程，雙方爆發衝突時，一名穿著黑白上衣、短裙的女子一直勸阻，把動手打人的男子往後拉，後來店內女服務生也幫忙勸架。

酒店大廳「確認過眼神」被嗆：看三小 3酒客持刀砍幹部手筋險斷