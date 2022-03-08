愛車救了墜樓男被砸凹！還被開「60元停車單」　女車主返現場傻眼

▲楊姓女子愛車因救了墜樓男被砸凹。（圖／記者黃孟珍攝）

記者白珈陽、陳韻如／台中報導

台中市中區興中街6日下午發生嚴重火警，釀成6死6傷慘劇。事發當時，一名50歲袁姓男子爬出窗外逃生，因不慎踩空，從6樓高墜下，重摔在路旁的白色車輛上，所幸因有轎車緩衝，袁男送醫後幸運生還，不過白色轎車也因此被砸出一個大洞。此外，因現場拉起封鎖線，白色轎車無法移開，沒想到卻被開出60元的停車單，讓21歲女車主相當傻眼。

楊姓女車主事後受訪表示，自己是附近住戶，愛車才剛買1年多，剛好看到路邊有位子就把車停進去，沒想到會發生大火。她指出，當時聽到狀況下來查看時，火勢已經迅速延燒，要移車也來不及了，沒多久就看到袁男從6樓墜下砸在她的車上。袁男送醫時意識清楚，生命徵象穩定，初步檢查後有顏面有開放性傷口及腰椎受傷。

▲台中住宅大火，楊姓女車主。（圖／記者黃孟珍攝）

楊女表示，目前檢視車況，車頂已被砸出一個大凹洞，後續應該會再和保險公司討論相關事宜，她看著車頂上的大凹洞，「應該也是不會修了啦」；但也慶幸自己剛好將車輛停在那邊，能因此救到人，也好事一件。

不過，因現場發起封鎖線，楊女的愛車也因此無法移動車輛，沒想到8日她重回現場時卻發現，車子被砸凹沒了，竟還被開了60元的停車單，也讓她相當錯愕，不知道是該付還是不該負。

▲▼楊女今返現場驚見愛車被開60元停車單，當場傻眼。（圖／記者白珈陽翻攝）