台中惡火起底女房東　曾整棟出租卻拖3個月未交屋！他氣炸喊告

▲興中街惡火釀6死！房東曾有意將整棟大樓出租他人經營飯店。（圖／記者白珈陽攝）

記者許宥孺／高雄報導

台中市中區興中街一棟大樓6日發生火警，造成6死6傷慘劇，鄰居指控莊姓女房東常撿拾物品堆積在大樓，導致逃生不及。起底莊女，她曾將這棟大樓出租給一名吳姓男子經營飯店，雙方契約明訂交屋日，但她卻以房客還沒搬離等離由，拖了3個多月遲不交屋，吳男受不了另租他處，雙方協議退還42萬元押金，本來莊女同意，但後來又稱無能力清償遭吳男提告，但她卻反控吳男要求清空大樓設備和壁紙，一句「不租了」造成她重大損失。

根據判決，莊姓女房東曾打算將這棟大樓出租給吳姓男子，並作為飯店營業使用，雙方在2019年4越簽訂合約書，約定租賃15年3個月，每月租金21萬元，每5年調高5%，當時簽訂合約時，吳姓男子還繳付押金42萬元給莊姓女房東。

不過吳姓男子主張，合約書簽訂承租時間自2019年5月17日起算，但莊姓女房東遲遲至2019年9月還不交屋，還以房客未搬離、房屋還沒清空為由，拒絕交付房屋。他便以存證信函催告莊女，要她在9月底前交屋，否則終止租約並返還押金42萬元，但莊女不理睬。

吳男控訴，本來打算將這棟大樓作為做為飯店營業使用，承租範圍包括供飯店營業使用之所有機電、消防、空調、裝潢家具、營業用品等設備。依通常情形，自受領承租物後就能開始營業，因此在2019年9月30日解除契約之前，他因飯店無法營業受有損害。

▲大樓目前是出租套房，共有40間房間，月租最便宜是3000元。（圖／記者白珈陽攝）

由於共有40間房間，每間單日租金以1200元計算，若以八成住宿率計算，自2019年5月17日至2019年9月30日止，他共損失809萬2800元收入；若再以108年度旅館業同業利潤淨利率標準百分之14計算，他所失之利益應為113萬2992元。再加上契約解除須返還押金42萬元，請求莊女應給付155萬2992元。

但莊女辯稱，她曾打電話告訴吳姓男子來辦理交屋，但吳男卻一再要求清空整棟房子原有設備，等她清空後，吳男卻遲遲不辦理交屋，也不同意讓她收取頂樓架設基地台費用，還說飯店牌照申請不下來，等等理由不願承租。

▲台中興中街惡火，女房東輕傷被警方帶回偵訊。（圖／記者白珈陽攝）

不過仲介出庭作證指出，當初吳男委託公司跟莊女簽訂租賃合約，因簽約當時還有房客，雙方便約定在2019年5月17日交屋，等莊女將房客請走再交屋，但房客卻一直直沒搬走，不僅無法交屋後續還經2次協調延展交屋日，最後仍無法交屋。最後，吳男只好另租其他地方，並與莊女協商返還押金，莊女同意按月還5000元到1萬元，後來沒有能力清償，又表示願意出租，但吳男已經租別的地方，所以沒有同意莊女提出之條件。仲介也強調，在受委託過程中，莊女沒有主動通知吳男可以交屋，「都是我們仲介去協商，最主要是飯店內的房客無法清空」。

莊女還控訴，不論吳姓男子是否要承租，每個月的電費、天然氣瓦斯費、管理費等，都應該由吳男支付，她依照吳姓男子要求清空整棟大樓壁紙和全部設備，但吳男卻一句「不租了」，造成她重大損失。

▲台中中區興中路火警，女房東常撿拾物品回大樓公共空間堆積，造成住戶逃生不及。（圖／記者游瓊華翻攝）

法官審酌，按契約當事人一方延遲給付，另一方得催告履行，若於期限內不履行，得解除契約，在租賃關係消滅前，莊女雖不負返還責任，但租賃關係已消滅，吳男請求返還押金也是於法有據。另外，吳男主張因延遲交屋而生損害部分，因吳男未提出具體營運計畫，且依雙方契約，「起租日前3個月為裝潢期，租金以0元計」，由此可知，裝潢期間並無收入可言，因此不准許吳男所提出113萬2992元損害賠償部分。