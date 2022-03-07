獨／寒流急凍！正妹突視力模糊　照鏡子嚇壞「眼睛下雪」險失明

▲今年冬天又濕又冷，玉山出現下雪景緻，沒想到正妹的瞳孔也下雪。（圖／中央氣象局提供）

記者許宥孺／高雄報導

今年過年1、2月強烈冷氣團一直來，不僅南部出現低於10度以下低溫，高山上也有白雪靄靄的景緻。但是，您有看過「眼睛下雪嗎」？一名正妹年前因為熬夜滑手機，隔天醒來就發現瞳孔上散布著白色點點，如同小雪花般，造成眼前一片霧茫茫，嚇壞趕緊就診。眼科醫師表示，若病情惡化，恐有失明可能。

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▲正妹感到視力模糊，照鏡子驚見自己的眼睛在下雪。（圖／洪啟庭醫師提供）

收治病例的大仁科技大學眼科副教授洪啟庭表示，一名28歲楊姓女子就診時表示，農曆過年前2周寒流來襲，天氣冷吱吱，有天睡醒時覺得雙眼視力模糊，看近看遠都不清楚，照了鏡子驚訝發現，竟然用肉眼就能看到「自己的眼睛下雪了」，就像是戴特殊隱形眼鏡般，瞳孔上散布著一點一點的雪花。

▲正妹就診時，醫師用肉眼也直接看見類似下雪的外觀 。（圖／洪啟庭醫師提供）

楊小姐說，怎麼用手揉、或是使用生理食鹽水沖洗，都無法把類似雪花的物體沖走。而她本身很健康，沒有其他疾病，她認為可能快過年，工作也較輕鬆，甚至熬夜玩手機，白天再繼續上班這種壞習慣所造成，但是在完全停止使用手機後幾天，症狀依舊一樣才趕緊就診。

洪啟庭表示，肉眼就可以看見楊小姐的雙眼都充滿了白色，且類似雪花的圓形物體，廣泛的分布在整個眼角膜上，但是使用棉籤卻無法去除，所以初步判斷應該是位於眼睛的裡面。再以手持式裂隙燈放大後發現，這些白色物體呈現如雪花或冰塊結冰物，沉積在角膜的內皮細胞上。

▲右眼在裂隙燈下，可以看見類似冰塊結晶體沉澱於角膜的內皮上。（圖／洪啟庭醫師提供）

▲左眼在裂隙燈下，可以看見類似雪花結晶體沉澱於角膜的內皮上。（圖／洪啟庭醫師提供）

進一步檢查，在檢查楊小姐最佳矯正視力後發現，她的雙眼只剩下0.2，所幸眼壓尚未升高。於是在初步「急性葡萄膜炎」診斷下，立即給予高劑量的類固醇點眼睛，而且給予眼球旁注射類固醇以加強療效，避免葡萄膜炎向後方衍生。而且為了避免後黏合形成白內障與青光眼的產生，同時給予散瞳劑與降眼壓藥物等。所幸治療一星期後，所有角膜白點全部消失，最佳矯正視力也回到1.0。

▲眼科醫師、大仁科技大學藥學系副教授洪啟庭。（圖／記者許宥孺攝）

洪啟庭指出，其實葡萄膜炎、免疫疾病與過度勞累有關，好發於冬天，且非常容易復發，但是仍有三成的病患找不出致病因。不過眼睛的治療都差不多，以高劑量的類固醇的劑量為主，同時避免過度勞累。但是若無有效治療，使病情更為惡化，仍有視力永久性降低，甚至失明的可能。

洪啟庭呼籲，近日又有一波寒流南下，有類風濕性關節炎、僵直性脊椎炎、紅斑性狼瘡的患者，更要提高警覺，但不分年紀也不宜熬夜工作、或使用3C產品，一旦自我發現視力下降，應該立即尋找眼科專科醫師協助，避免葡萄膜炎的發生。

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