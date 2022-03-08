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快訊／台南+4全在鹽水區！與確診者同車復健染疫　足跡曝光

記者林悅、莊智勝／台南報導

中央流行疫情指揮中心公布今(8日)新增8例本土個案，其中4例在台南。台南市長黃偉哲下午召開記者會說明，表示確診的4例案號分別為21031、21032、21033、21034，均為先前20974的接觸者，曾一起搭乘醫院接駁車做復健，因此染疫。台南市府也公布4人確診前足跡，提醒民眾若有重疊、出現症狀務必前往採檢。

▲▼ 0308台南防疫記者會 。（圖／記者林悅翻攝）

▲黃偉哲。（圖／記者林悅翻攝）

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台南市衛生局長許以霖表示，今新增4名確診者均住在鹽水區，先前20974確診時，4人因曾經同車就已經遭到匡列，昨採檢後確診，目前已經匡列相關接觸者共56人，4人前往復健的醫院也進行全員採檢、清消，目前結果均為陰性。

許以霖表示，案21031為鹽水區60多歲女性，接種過2劑疫苗，Ct值10.24，於1日出現咳嗽症狀，6日匡列居隔、7日確診，曾在2日、4日上午到醫院做復健；案21032為鹽水區60多歲男性，Ct值31.5，接種過1劑疫苗，目前沒有症狀；案21033是鹽水區臥床的40多歲男性，Ct值12.77，沒有症狀；案21034則是30多歲的外籍女看護，接種3劑疫苗，Ct值14.06，當天陪同僱主到醫院復健，但僱主沒有確診，女看護則是4日出現咳嗽、喉嚨痛症狀，於6日匡列、7日確診。

▲▼ 0308台南防疫記者會 。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南足跡0308。（圖／記者林悅翻攝）

▲▼ 0308台南防疫記者會 。（圖／記者林悅翻攝）

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