這縣市最狂！65歲以上長輩「完成第3劑疫苗」領700元禮券

記者許宥孺／高雄報導

中央今宣布，只要長輩們願意打疫苗，就會提供500元（含）以下衛教品。高雄市政府加碼宣布，打第3劑再加碼200元，也就是共計700元好康，活動期限3月10日至3月31日止。

▲高雄市長輩打疫苗最好康。（圖／記者李毓康攝）

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▲高雄市長陳其邁說明最新疫情狀況。（圖／高雄市政府）

市長陳其邁7日主持防疫記者會時強調，施打第3劑疫苗有三大好處，可大幅提升體內抗體效價、增加體內抗體、延長抗體效價時間，維持保護力和降低染疫死亡風險。

陳其邁指出，高雄市65歲以上第3劑疫苗施打率65.2%，全國平均是59.9%，高雄市還要繼續努力。而中央今天宣布，65歲以上長輩施打第1、2、3劑疫苗都有獎勵，但高雄市再加碼，完成第3劑，再加碼200元，也就是「打第1、2、3劑都有500元獎勵，但是高雄市，打第3劑再加碼200元」，時間是3月10日至3月31日。

▼高雄65歲以上長輩完成3劑疫苗，可領700元禮券。（圖／高雄市政府）

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