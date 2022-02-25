烏俄開打掀危機感　蔡正元斷言「台灣不必擔心」1點太精準

記者黃翊婷／綜合報導

俄羅斯進軍烏克蘭，讓不少台灣人擔心兩岸會陷入相同處境。國民黨前副秘書張蔡正元24日在臉書PO出6點分析，直言「台灣的政客比烏克蘭勇敢，不會落跑，台灣的年輕人更願意上戰場，也願意打城市游擊戰，或用鍵盤及選票嚇死北京，解放軍看了也會怕，台灣真的不必擔心。」引來網友留言調侃分析太精準。

▲部分台灣人擔心兩岸關係會陷入和烏俄一樣的狀況。圖為中國國家主席習近平。（圖／達志影像／美聯社）

蔡正元在臉書PO文中提到，俄羅斯和烏克蘭爆發戰爭，美國前總統川普說台灣是下一個，台灣還上了Google熱搜，學界也有人憂心不已，但基本上台灣不必擔心，因為台海形勢跟俄烏不同，以下是他的6點分析：

第一：今年中國大陸忙著辦喜事，北京冬奧剛辦完，接著要辦20大，忙完就已到2022年底了。

第二：烏克蘭想引進北約的核導彈威脅俄羅斯，台灣沒有做這些事，對北京沒有安全上的危險，頂多嘴巴上挑釁一下，北京會覺得無傷大雅。

第三：解放軍忙著提高軍事水平，沒有在海峽對岸展開戰爭部署，近期內無法做出戰爭的決定，軍機飛進菲律賓附近的什麼識別區也是乖乖遶境平安而已，沒有什麼造次的現象。

▼▲俄羅斯開戰，烏克蘭多處地區受到砲火襲擊。（圖／路透社）

第四：歐美亂成一團，美國對中國的制裁措施全部灰灰去，現在反而是歐美要拉攏中國幫忙，北京可以輕鬆自在，不必大動干戈，美國更不敢繼續鼓動台獨，立陶宛和澳洲這種卒子只好灰頭土臉。

第五：台獨政權雖然去中化，自嗨得不亦樂乎，台獨化也在熱烈進行，但北京好像一副無所畏，鉅額貿易順差繼續惠台，ECFA繼續延長，台獨越罵「支那賤畜」錢賺越多，怎麼汙辱中國都沒關係，表示北京不在乎。

第六：台灣的政客比烏克蘭勇敢，不會落跑，台灣的年輕人更願意上戰場，也願意打城市游擊戰，或用鍵盤及選票嚇死北京，解放軍看了也會怕，台灣真的不必擔心。

文章PO出之後，引來將近3000名網友按讚，大家紛紛留言調侃，「第六分析的有點精準」、「哈哈哈哈哈」、「第六點是玩笑話，對吧」、「最後一點真的不用擔心」、「這根本不是在分析吧」、「一定要在第六點這麼搞笑嗎？哈哈」。