快訊／邱國正：密切關注兩岸是否與烏俄連動「自己國家自己防衛」

▲國防部長邱國正。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

俄羅斯政府24日對烏克蘭境內展開軍事行動，國防部長邱國正25日上午赴立法院備詢前受訪說，國軍密切關注對岸是否與俄烏之間的問題產生連動，強調國軍使用以戰訓為本務，烏克蘭與台灣在地緣、地理環境有所差異，但有個結論可參考：自己的國家要自己防衛。

邱國正今天上午受訪說，大家都很清楚，這幾天俄烏之間的問題成為焦點，有學者專家也做出論述，這些都有立論基礎，事實上，國防部已成立專案小組，也會參考這些意見，但國防部不會作出評論，也不會參與討論，「我們有我們的主軸」。

邱國正直言，國軍所面對的是對岸，是否會與俄烏之間的問題產生連動，「這個我們密切注意」，不管是在任何狀況下，國軍始終是以戰訓為本務，至於對於國外發生的事情，也可以作為參考，他山之石可以攻錯，「我們更加注意的是對岸有沒有產生連動，我們都密切加以防範」。

邱國正補充，國軍戰備有分不同狀況逐漸提升，到目前國軍保持日常戰訓本務工作以外，第二個要求就是防範任何事情，發生任何事情可以快速掌握應變。

另對坊間傳出「今日烏克蘭，明日台灣」說法，邱國正表示，烏克蘭和台灣畢竟還是有一點差異，不管是地緣、地理環境均有不同的地方，但國家面對的很清楚，有所不同不能相提並論，但是有個結論可以參考：自己的國家要靠我們自己來防衛。

其他人也看了這些...

►總統府正式發聲：台灣與全球民主夥伴合作「經濟制裁俄羅斯

►台灣加入民主國家制裁俄羅斯行列 蘇貞昌：嚴厲譴責侵略行動

更多熱門新聞...

►烏克蘭政府受網路駭客攻擊 邱太三：對岸可能操作認知作戰