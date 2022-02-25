台灣制裁俄羅斯　蘇貞昌：嚴厲譴責侵略行動

記者陳家祥／台北報導

俄羅斯隊烏克蘭展開入侵行動，烏俄兩國全面開戰。對此，行政院長蘇貞昌說，俄國破壞和平入侵烏克蘭，全世界都予以嚴厲譴責，「我們一樣非常嚴厲的要譴責這種侵略行動」，同時我們會與民主國家，同步予以制裁。

▲行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢。（圖／記者屠惠剛攝）



蘇貞昌25日上午赴立院備詢前受訪表示，俄國破壞和平入侵烏克蘭，全世界都予以嚴厲譴責，「我們一樣非常嚴厲的要譴責這種侵略行動」，同時我們會與民主國家，同步予以制裁。

蘇貞昌說，台灣跟烏克蘭情形大有不同，我們不但世界產業鏈重要，同時無論就地緣政治或地理環境，以及台灣全國的團結、努力，我們對於有一些境外勢力故意運作認知作戰有人與以附和，深為不齒。

蘇貞昌強調，我們絕對會保護國家的主權、安全，我們一定會跟世界的民主國家同步堅守國家主權，保護人民安全。

至於赴立院報告國民黨又祭出杯葛，蘇貞昌說，國民黨作為在野黨，監督政府是應該的。相信在國際情勢嚴厲的時刻，大家會更知道團結一起來對抗疫情、對抗嚴厲的國際局勢，同時我們也謙卑地接受在野黨監督，「如果有什麼做得還不夠好的地方，也會謙卑地接受指教」。



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