算入侵嗎？俄揮軍進烏東稱「維和」！楊永明：普丁目的並非烏東

▲俄羅斯總統普丁簽署協議承認烏克蘭東部頓內茨克人民共和國（Donetsk People`s Republic）和盧甘斯克人民共和國（Lugansk People`s Republic）獨立。（圖／達志影像／美聯社）

記者周依儒／綜合報導

俄國總統普丁21日宣布簽署協議，承認烏東分裂地區的盧甘斯克人民共和國（LPR）及頓內茨克人民共和國（DPR）為獨立實體，並且派兵前往當地維持和平，烏俄戰火一觸即發。對此，台大政治系教授楊永明在Podcast節目《Wow世界熱鬧什麼？》中也分析了俄羅斯接下來的情勢走向，並指出俄羅斯最主要的目的根本不是烏東兩州。

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北京冬奧結束後，普丁立即在烏俄邊境加強軍事，而法國總統馬克宏為避免兩國開戰，居中牽線拜登與普丁舉行視訊高峰會。豈料尚未舉行，普丁就立即在21日晚間發表全國談話表示，「烏克蘭不只是鄰國，而是我們歷史、文化及精神世界裡不可分割的一部分。」重申對於北約東擴的不滿，更表示他將簽署獨立認可協議，正式承認烏東分裂地區正式獨立成兩個共和國，並派兵前往當地「維持和平」。

▲烏克蘭戰爭東部局勢。（圖／ETtoday）



俄羅斯揮軍進烏東分裂區此舉也讓不少國家元首批評根本是「入侵烏克蘭」，楊永明分析，的確不能說是「入侵烏克蘭」，因為在頓內茨克州和盧克斯克州中，僅有1/3的部分是由盧甘斯克人民共和國及頓內茨克人民共和國控制（交戰團體控制區），且從2015年開始他們就不斷宣稱自己是共和國，並與烏克蘭政府之間不斷交戰開火，而俄羅斯也不斷提供控制區軍事武器，協助他們維持控制線；再加上普丁不斷表示現在軍隊進入是為「維持和平」，也沒有真正發動戰爭或有戰爭行為，因此說「入侵」實在言之過早。

▲烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）回嗆，「我們在自己的土地上，不欠任何人，也不會把東西讓給任何人」。（圖／路透）



楊永明也表示，其實普丁最在乎的並非烏東問題，而是「烏克蘭是否加入北約」，2008年北約在布加勒斯特峰會中承諾讓喬治亞和烏克蘭加入北約，自此烏克蘭內的政治領袖至民意都呈現要加入北約的方向，而烏克蘭前總統波洛申科（Petro Poroshenko）和現任總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）上任後也更鼓吹民主主義，與俄關係愈發緊繃；拜登上任後與俄羅斯關係惡化，美國去年上半年又和烏克蘭共同軍演、出售更多武器，更在今年1月底時書面回絕俄羅斯提出的條件（北約停止東擴、烏克蘭不會加入北約、不在前蘇聯國建立軍事基地等），種種原因造成此次烏克蘭危機爆發。

▲俄羅斯總統普丁在莫斯科向全國發表談話，並表示「烏克蘭是我們不可分割的一部分」。（圖／路透）



目前普丁派兵進烏東兩共和國「維和」，雖沒有發動戰爭，但紅色警戒已響起，普丁接下來會怎麼做？楊永明分析，可能有三個方向，包括「維持現況」、「克里米亞化」、「直接奪下烏東兩州」，

一‧維持現況

維持現況就等於這兩個共和國自此變成俄羅斯的附庸國，長期有俄軍協助，但也不會開火，雙方僵持避免戰爭發生，至於美國和其他歐洲國家是否會採取更嚴厲的經濟制裁和反應，則要看普丁接下來到底會怎麼做。

二‧克里米亞化

進到共和國的俄國軍隊開始鼓吹、進行人民公投，理所當然兩共和國人民一定會支持併入到俄羅斯，就像當年克里米亞一樣，最後俄羅斯再透過國會、憲法的方式，把他們劃入俄羅斯範圍。不過楊永明表示，其實俄羅斯不需要做到這個地步，因為兩個共和國的背景跟克里米亞完全不一樣，克里米亞本就是俄羅斯的，但這兩個共和國的情況已經維持好幾年了，回到俄羅斯的聲浪並不高，若俄羅斯真的進一步行動，反而會引起西方國家反彈，認為俄羅斯兼併烏克蘭領土。

三‧奪下完整頓巴斯地區

俄羅斯聲稱進入共和國是維和，隨後就針對剩下不在控制區的2/3區域進行兼併或攻擊行為，奪下完整的頓巴斯地區。楊永明表示，這點的可能性極低，因為普丁的首要目標還是「禁止烏克蘭加入北約」，若真的兼併頓巴斯，等於直接跟西方國家開戰，並不符合俄羅斯利益。

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