　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

快訊／烏克蘭外交部宣布　公民立即撤出俄羅斯

▲▼烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）。（圖／路透）

▲烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

法新社報導，烏克蘭外交部23日表示，由於俄羅斯入侵的威脅存在，領事服務可能因此受限，呼籲在俄羅斯的烏克蘭公民立即離境，同時敦促國人不要前往俄羅斯。

英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）稍早表示，俄羅斯軍隊正包圍烏克蘭，而擁有近300萬人口的首都基輔（Kyiv）就是總統普丁可能征服的目標之一，「這極有可能在他的計畫之中，這是我們建議英國公民在商業航班正常運作時就離開的原因之一，因為情況非常令人擔憂。」

事實上，在俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）下令軍隊進入頓內茨克與盧甘斯克後，烏克蘭東部23日上午宛若「空城」，一段拍攝於頓內茨克州城市「哈爾齊斯克」（Khartsyzsk）的影片顯示，市內住宅區只剩2隻小狗在馬路正中央閒晃，另一處商店林立的區域也只有零星的行人在移動，店家全數關閉，廣播不斷放送著疏散避難中心的位置，要民眾盡速撤離。

此前，俄羅斯外交部22日下令撤離從烏克蘭撤離所有外交人員，以保護外交官與使館雇員的生命與安全。同日，美國也以「安全」為由，宣布將烏克蘭大使館遷至波蘭。

►俄軍來了！烏克蘭東部平民撤光　一夕變「空城」悽涼畫面曝
►不妙！俄軍坦克出現神秘「Z字」　專家憂：要做最壞打算
►擔憂俄軍入侵！烏克蘭總統頒令「動員後備役」　最多可調250萬人

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►超狂「銀纖維」你穿過嗎？

►越補越乾？護唇膏這樣擦才對！

ET快訊
YouTuber回日本「燒152萬醫療費」　狂讚台灣健保：真
女友有新歡要分手！　健身教練悶殺她自捅胸口
快訊／要開打了？　烏克蘭宣布：公民即刻撤出俄羅斯
托嬰中心把「女嬰當玩具虐」！　母崩潰：她晚上一直哭
快訊／北部某國立大學教授涉詐百萬補助　檢調10路搜索約談
俄軍來了！烏東平民撤光　市區變「空城」警報狂響
《金魚妻》6人妻不倫「巨胸晃貼小王」！　露點小三IG吸粉朝聖
快訊／嘉義高鐵大道轎車自撞！　車頭全爛
好市多1規定「出示才能離開」　男嗆侵害人權！臉超腫：退卡吧

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

俄羅斯宣布外交人員將全數「撤出烏克蘭」

快訊／烏克蘭外交部宣布　公民立即撤出俄羅斯

俄軍來了！烏克蘭東部平民撤光　一夕變「空城」悽涼畫面曝

「進口雞蛋」沒人買！南韓因禽流感爆蛋荒　政府浪費90億稅金銷毀

男子呼吸不順竟是「鼻孔長牙」　醫生驚：機率僅0.1％

河邊洗澡！他突遭「4公尺巨鱷拖下水」活吞下肚　同事目擊全嚇壞

普丁承認烏東獨立還派兵　川普大讚天才：我執政就沒有烏克蘭危機

搶匪突然掏槍對著她　四寶媽拍下「最後照片」在兒子面前被射殺

妹子遭性侵！警「處女檢查」認定她肉體出軌　恐100下鞭刑、關7年

不妙！俄軍坦克出現神秘「Z字」　專家憂：要做最壞打算

「聲林之王3」九九《500天》唱到眼眶含淚　戴愛玲聽了心疼：妳走出來了嗎

球一拋...警犬超光速咬球！　放慢10倍速也只看到殘影...

明道又爆片場失控！ 「飆同戲女星三字經」

寶寶用麥克風秒停止哭泣　緊抓不放狂高歌當麥霸！

男友對監視器暖抱「超胖吐司」　下秒萌貓化身液體直接流走

鮮肉浴室DIY剪髮剪壞也好看　帥到網全歪樓忍不住看身材

無辜汪從卡車摔下後車急剎　高速公路團結救狗緊急送醫

珉豪什麼都能唸...91Line「吵架是日常」　KEY「崩潰翻滾」大尖叫：好煩喔！

小黃運將搶快！撞飛直行騎士　硬要「移動重摔傷患」被罵爆

駕駛內線頻剎車！眾人急閃　飄到旁邊車道「險釀擦撞」

俄羅斯宣布外交人員將全數「撤出烏克蘭」

快訊／烏克蘭外交部宣布　公民立即撤出俄羅斯

俄軍來了！烏克蘭東部平民撤光　一夕變「空城」悽涼畫面曝

「進口雞蛋」沒人買！南韓因禽流感爆蛋荒　政府浪費90億稅金銷毀

男子呼吸不順竟是「鼻孔長牙」　醫生驚：機率僅0.1％

河邊洗澡！他突遭「4公尺巨鱷拖下水」活吞下肚　同事目擊全嚇壞

普丁承認烏東獨立還派兵　川普大讚天才：我執政就沒有烏克蘭危機

搶匪突然掏槍對著她　四寶媽拍下「最後照片」在兒子面前被射殺

妹子遭性侵！警「處女檢查」認定她肉體出軌　恐100下鞭刑、關7年

不妙！俄軍坦克出現神秘「Z字」　專家憂：要做最壞打算

KTV一起尿尿撞出怒火！好樂迪秒變格鬥場　雙方6人對戰拚死活

花蓮錐麓古道「1男滑落10米邊坡」！救難人員搬運下山

【廣編】桃園大有絕版美地　璟都城品2期動工

香港單日確診＋8674例再創新高　增24人離世...6人接種過兩劑疫苗

【廣編】通過金管會洗錢防制法令遵循聲明程序　CHAINSS數位資產交易所開始試營運

【廣編】新莊都更首發案　宸熙丰悦正式開工

凍漲！桃園市公車票價維持18元　市府吸收票差2.63億駕駛加薪

監委指北市大校長遴選有違失　監院糾正校方及台北市政府

身分證拿出來！2／26-2／28生日　台南虎頭埤免費入園

臉書《~~我愛鹿港小鎮~~》無預警滅團　15萬社友瞬間消失

搭公車忘情擺臀！他左右磨蹭下秒「整根含住」...網驚：整個進去耶

國際熱門新聞

俄羅斯已開始入侵烏克蘭　拜登宣布首波制裁

即／俄羅斯上議院授權總統境外動武

「163歲木乃伊活死人」網瘋傳！真相曝光

更／加國禁和俄銀行交易　澳洲修法制裁

「索爾」單挑豪豬輸爆　全身刺慘烈模樣曝光

俄羅斯：與烏東「2共和國」建交

烏克蘭斷氖危機會拖累台灣　半導體晶片產能受威脅

露毛貴妃「被消失」半年疑失寵　傳泰王翻臉

親戚來玩害死112條錦鯉！　1致命動作害的

俄坦克出現神秘Z字　專家：要做最壞打算

《外交政策》：美國邀台加入「對俄制裁」

《快打旋風6》LOGO致敬順發？　外媒揭更扯情況

美軍進入3級戰備警戒　空軍15分鐘內動員

1歲童遭5比特犬攻擊　五官被徹底扯爛

更多熱門

相關新聞

俄羅斯宣布外交人員「撤出烏克蘭」

俄羅斯宣布外交人員「撤出烏克蘭」

烏克蘭前線事態一觸即發，俄羅斯外交部22日宣布，俄國總統普丁（Vladimir Putin）決定將從烏克蘭撤離所有外交人員，以保護外交官與使館雇員的生命與安全。同日，美國也以「安全」為由，宣布將烏克蘭大使館遷至波蘭。

俄軍來了！烏克蘭東部一夕變「空城」

俄軍來了！烏克蘭東部一夕變「空城」

普丁獨立烏東還派兵　川普狂讚「天才」

普丁獨立烏東還派兵　川普狂讚「天才」

俄坦克出現神秘Z字　專家：要做最壞打算

俄坦克出現神秘Z字　專家：要做最壞打算

俄揮軍進烏東算入侵嗎？楊永明：俄國目的並非烏東

俄揮軍進烏東算入侵嗎？楊永明：俄國目的並非烏東

關鍵字：

烏俄軍武國際軍武

讀者迴響

熱門新聞

王品13大品牌3月優惠懶人包

女星「全裸慘死飯店外草叢」！同房男星4年後現況曝

狗被蛇咬死！哭到睡著隔天竟復活

跟前男友不一樣！女友嚇衝診所驚曝：「那話兒」沒頭一圈珠

艾瑞絲NFT脫了「根本A片封面」　網怒轟反骨：物化女性

弟弟在她房間啪啪！見1幕氣炸：還有用過的保險套

郭宗坤血栓「等換心手術」無果！　離婚纏鬥4年罕談柯以柔

彰化8年級生「年薪180萬」爽買房！網曝職業：不意外

童仲彥舊愛邱主任爆今年結婚！席開百桌嫁直播天王

最噁婚禮！新娘拉屎在婚紗內　新郎淡定只為「這件事」

Akemi結婚了！挺6月肚「帶球嫁外籍帥尪」

台中最新飯店限時6天「免費開放入住」

醫點名「這行為」還要死戴口罩：真的很蠢！超噁

女大生戶頭剩40元！求問2千怎麼活20天

好市多人氣商品「限購」取消　女會員爽搬整箱

更多

最夯影音

更多
「聲林之王3」九九《500天》唱到眼眶含淚　戴愛玲聽了心疼：妳走出來了嗎

「聲林之王3」九九《500天》唱到眼眶含淚　戴愛玲聽了心疼：妳走出來了嗎
球一拋...警犬超光速咬球！　放慢10倍速也只看到殘影...

球一拋...警犬超光速咬球！　放慢10倍速也只看到殘影...

明道又爆片場失控！ 「飆同戲女星三字經」

明道又爆片場失控！ 「飆同戲女星三字經」

寶寶用麥克風秒停止哭泣　緊抓不放狂高歌當麥霸！

寶寶用麥克風秒停止哭泣　緊抓不放狂高歌當麥霸！

男友對監視器暖抱「超胖吐司」　下秒萌貓化身液體直接流走

男友對監視器暖抱「超胖吐司」　下秒萌貓化身液體直接流走

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面