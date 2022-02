快訊／烏克蘭外交部宣布　公民立即撤出俄羅斯

▲烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskiy)。(圖/路透)

記者詹雅婷/綜合外電報導

法新社報導,烏克蘭外交部23日表示,由於俄羅斯入侵的威脅存在,領事服務可能因此受限,呼籲在俄羅斯的烏克蘭公民立即離境,同時敦促國人不要前往俄羅斯。

Ukrainian Foreign Ministry urges Ukrainians to leave Russia due to increasing Russian aggression against Ukraine pic.twitter.com/kKnmkgFi0c — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) February 23, 2022

英國外交大臣特拉斯(Liz Truss)稍早表示,俄羅斯軍隊正包圍烏克蘭,而擁有近300萬人口的首都基輔(Kyiv)就是總統普丁可能征服的目標之一,「這極有可能在他的計畫之中,這是我們建議英國公民在商業航班正常運作時就離開的原因之一,因為情況非常令人擔憂。」

事實上,在俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)下令軍隊進入頓內茨克與盧甘斯克後,烏克蘭東部23日上午宛若「空城」,一段拍攝於頓內茨克州城市「哈爾齊斯克」(Khartsyzsk)的影片顯示,市內住宅區只剩2隻小狗在馬路正中央閒晃,另一處商店林立的區域也只有零星的行人在移動,店家全數關閉,廣播不斷放送著疏散避難中心的位置,要民眾盡速撤離。

VIDEO: Empty streets in eastern Ukraine.



Loudspeakers announce the location of evacuation centres in the Ukrainian city of Khartsyzsk, after Russia's President Vladimir Putin ordered troops into the self-proclaimed rebel republics of Donetsk and Lugansk pic.twitter.com/R2zlNIWMBj — AFP News Agency (@AFP) February 23, 2022

Intense shelling now in Donetsk outskirts, an hour after top Russian officials called on Putin to recognize the independence of Ukraine’s separatist Donetsk & Lugansk regions.



Streets are largely empty, people fear “independence revenge” shelling by Ukrainian forces pic.twitter.com/W2hnQCaECh — Murad Gazdiev (@MuradGazdiev) February 21, 2022

此前,俄羅斯外交部22日下令撤離從烏克蘭撤離所有外交人員,以保護外交官與使館雇員的生命與安全。同日,美國也以「安全」為由,宣布將烏克蘭大使館遷至波蘭。

