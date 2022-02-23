快訊／拜登：俄羅斯已開始入侵烏克蘭！　宣布首波制裁

▲美國總統拜登宣布制裁俄羅斯。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國總統拜登22日就烏克蘭危機發表全國演說，直言俄羅斯承認烏東分離主義者佔領的領土獨立地位，明顯違反國際法，「這是俄羅斯入侵的開端」。他宣布制裁俄羅斯的銀行和主權債券，同時表示政府會盡全力確保美國企業和消費者，避免受到油價上漲的影響。

綜合外電報導，拜登22日下午在白宮發表全國演說，指出俄羅斯透過單方面宣布烏東地區獨立為藉口，展開入侵烏克蘭，但他也說沒有人會相信俄國總統普丁對於烏克蘭的說法，俄羅斯的行為是公然破壞國際法，國際社會勢必回擊。

拜登表示美國將對俄羅斯進行第一波金融制裁行動，包括俄國VEB銀行，以及俄羅斯軍事銀行（Promsvyazbank），還有俄羅斯的主權債務。制裁對象包括俄羅斯的寡頭、重要人士和其家人。

進行這項金融制裁是要切斷俄國政府從西方金融市場募資的管道，並讓俄國無法在歐洲市場交易債券。

拜登表示隨著俄羅斯更進一步動作，美國已在研擬下一波的回應和制裁措施，只要俄國繼續入侵烏克蘭，就必須面臨更多制裁，「俄羅斯會付出更大的代價」。

除此之外，拜登指出美國持續和德國協調，確保從俄國通往德國和歐盟的「北溪2號」天然氣管線，也會成為後續制裁的項目之一。俄羅斯多年來經濟不振，靠著石油、天然氣和小麥等出口賺取龐大經濟利潤，北溪2號管線除了能穩定歐洲天然氣供應，加深歐洲對俄羅斯的依賴，也對俄羅斯經濟有相當幫助；然而制裁後俄國很可能以減供天然氣或斷供的方式報復，影響將會波及全球。

拜登表示美國政府正監控能源供應，確保制裁一出遭到重創的是俄羅斯經濟，盡量減少對全球能源供應的影響，並確保美國企業和消費者不會受到波及。

拜登表示，美國相信俄羅斯正在規劃進一步大規模軍事攻擊，他授權調動駐歐美軍和部署裝備，是強化美國在波羅的海一帶的防衛，「美國不想和俄羅斯開戰」，但會和北約（NATO）盟友共同守護每一寸領土。

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